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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية تحذر المصريين من تفشى فيروس كورونا بسبب التجمعات

فيروس كورونا
فيروس كورونا

وجهت عبلة الهوارى عضو مجلس النواب، رسالة قوية إلى الشعب المصرى بعد تقرير وزارة الصحة بشأن تسجيل 91 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس كورونا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى وفاة 9 حالات جديدة.

 

وقالت الهوارى فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن ارتفاعا ملحوظا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد ومن الضرورى أن يلتزم المصريين باتباع الإجراءات الاحترازية والحرص على ارتداء الكمامة واستخدام المطهرات والابتعاد عن التجمعات والزيارات العائلية حفاظا على صحتهم وصحة أبنائهم وذلك للحد من انتشار ڤيروس كورونا.

 

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 112 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 233517 حتى اليوم.

 

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 91 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.

 

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

 

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 284966 من ضمنهم 233517 حالة تم شفاؤها، و 16597 حالة وفاة.

 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 

عبلة الهوارى الشعب المصري مجلس النواب فيروس كورونا الإجراءات الاحترازية

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