عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

معركة البناء والتنمية.. أحمد أيوب: الرئيس السيسي يهتم بالشباب

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الكاتب الصحفي أحمد أيوب، إن الرئيس السيسي يهتم اهتماما بالغا  بالشباب بما  يعكس قناعة لدى الرئيس بأهمية دور الشباب في إدارة الدولة .

 

وأضاف أحمد أيوب  في مداخلة هاتفية في برنامج " المواجهة" على قناة " إكسترا نيوز"، :" الرئيس السيسي يري أن الشباب جزء أساسي من استقرار الدولة وبناؤها ".

 

وتابع احمد ايوب :" الرئيس السيسي تحدث عن ثقته في الشباب باعتبارهم القوة الأساسية لمصر في معركة البناء والتنمية".

 

ولفت احمد ايوب :" لأول مرة في تاريخ مصر يكون هناك علاقة وحديث مباشر بين رئيس الدولة وشباب مصر وذلك عبر مؤتمرات الشباب ".

 

وتابع احمد ايوب :" رئيس الدولة استمع إلى اعتراضات ومقترحات الشباب في مختلف القضايا في مؤتمرات الشباب ويتم عقد جلسات حوار مجتمعية  بين الشباب والمسؤولين من أجل التوصل إلى حلول ".

 

رسالة الرئيس السيسي للشباب

خاطب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشباب عبر صفحته الرسمية على “تويتر” موجها لهم التحية والاعتزاز والتقدير.

وكتب على حسابه الخاص: “في اليوم العالمي للشباب،أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لشباب مصر العظيم، فهم نصف الحاضر وكل المستقبل، وبسواعدهم يكتب وطننا الغالي تاريخاً استثنائياً من العمل والبناء والنهوض”.

كما قال الرئيس: “ثقتي مطلقة في شباب مصر، وفي حماسهم وعزيمتهم، ليتحقق حلمنا الأصيل في بناء وطن العزة والفخر والكرامة بشبابها تحيا مصر”.

الرئيس السيسي الشباب السيسي اخبار التوك شو مصر

ترشيحاتنا

أبرزها إعلامه بمصدر المنتج.. 14 التزاما لحماية حق المستهلك بالقانون الجديد

الفرح تحول لمأتم.. وفاة ضيوف الزفاف لهذا السبب

منتجات سامسونج الجديدة تحصل على إصدارات فاخرة بلمسة Thom Browne

نيران زخات شهب البرشاويات تنير سماء مصر.. 80 شهابا في الساعة

تواصل تألقها.. جينسيس تكشف النقاب عن G80 سبورت 2022

الزمالك يفجر مفاجأة بشأن عودة النقاز للفريق وموعد انتخابات المجلس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حياتي اتدمرت|نهاية مأساوية لحفل زفاف البلوجر آية أسامة

بعد إصابته بـ فيروس A.. شريف مدكور يحذر متابعيه من هذه الأطعمة

لـ ملاك ومستأجري العقارات.. الحبس والغرامة حال عدم القيام بهذا الإجراء

خاص.. مصدر يكشف مدة غياب محمد شريف عن الأهلى

إدين هازارد .. تعرف على حقيقة اعتناق نجم ريال مدريد الدين الإسلامي

رعب يخرج من مياه النيل.. التماسيح تغزو الخرطوم بسبب سد النهضة.. فشل الملء الثاني يدفع بحشرات وزواحف إلى مجرى النهر.. ومصر آمنة منها لهذا السبب

عمر ربيع ياسين يعلن انتقال نجم الأهلي إلى بيراميدز

السلطات الليبية تلقي القبض على قاتل 16 مصريا عام 2016 .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حل أزمتها مع نقابة الموسيقيين.. بلقيس تتألق على مسرح النافورة بالأوبرا

الرى تنظم 3 ندوات بـ كنيستى  العذراء والبابا كيرلس بالإسكندرية.. صور

فستان أبيض مكشوف.. حفل زفاف نيللي كريم بالساحل الشمالي.. شاهد

شاهد.. النيران تأكل غابات الجزائر.. ما الذي يحدث في بلد المليون شهيد؟

فيديو

فيديو جراف.. محاضر وخناقات .. أحمد عز وزينة كعب داير في المحاكم

عميد فنون جميلة حلوان: نلتزم بالإجراءات الاحترازية في اختبارات القدرات وعمليات التعقيم مستمرة ..فيديو

رعب في الجمالية .. ما سر وضع سور على برج الاتصالات |فيديو جراف

أصغر منها بـ 15 سنة.. من هو زوج نجوى كرم الجديد |فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: حل الأزمة في المنطقة.. كونفدرالية الأمم الديمقراطية مقترحاً

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «7»

إيمان راغب تكتب : رسالة إلى الرئيس

رمضان البيه يكتب: معانٍ وإشارات

كواعب أحمد البراهمي تكتب: التدليل المفسد 

آية السيد تكتب: لماذا تبكى النساء كثيراً؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (2)

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

شريف سمير

لماذا يبكون «ميسى»؟!

بهجت العبيدي

حرية العقل وتطور الأمم

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

اﻟﻤﺰﻳﺪ