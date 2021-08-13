معركة البناء والتنمية.. أحمد أيوب: الرئيس السيسي يهتم بالشباب

قال الكاتب الصحفي أحمد أيوب، إن الرئيس السيسي يهتم اهتماما بالغا بالشباب بما يعكس قناعة لدى الرئيس بأهمية دور الشباب في إدارة الدولة .

وأضاف أحمد أيوب في مداخلة هاتفية في برنامج " المواجهة" على قناة " إكسترا نيوز"، :" الرئيس السيسي يري أن الشباب جزء أساسي من استقرار الدولة وبناؤها ".

وتابع احمد ايوب :" الرئيس السيسي تحدث عن ثقته في الشباب باعتبارهم القوة الأساسية لمصر في معركة البناء والتنمية".

ولفت احمد ايوب :" لأول مرة في تاريخ مصر يكون هناك علاقة وحديث مباشر بين رئيس الدولة وشباب مصر وذلك عبر مؤتمرات الشباب ".

وتابع احمد ايوب :" رئيس الدولة استمع إلى اعتراضات ومقترحات الشباب في مختلف القضايا في مؤتمرات الشباب ويتم عقد جلسات حوار مجتمعية بين الشباب والمسؤولين من أجل التوصل إلى حلول ".

رسالة الرئيس السيسي للشباب

خاطب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشباب عبر صفحته الرسمية على “تويتر” موجها لهم التحية والاعتزاز والتقدير.

وكتب على حسابه الخاص: “في اليوم العالمي للشباب،أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لشباب مصر العظيم، فهم نصف الحاضر وكل المستقبل، وبسواعدهم يكتب وطننا الغالي تاريخاً استثنائياً من العمل والبناء والنهوض”.

كما قال الرئيس: “ثقتي مطلقة في شباب مصر، وفي حماسهم وعزيمتهم، ليتحقق حلمنا الأصيل في بناء وطن العزة والفخر والكرامة بشبابها تحيا مصر”.