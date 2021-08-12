محافظ دمياط: مدينة الأثاث بها 450 ورشة تعمل بكامل قوتها..فيديو

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن مدينة الأثاث بها 450 ورشة تعمل بكامل قوتها، مؤكدة أن هناك معرض دائم بمدينة الأثاث، تقوم المحافظات الأخرى بشراء الأثاث منه.

وأضافت منال عوض، خلال لقاء لها لبرنامج “نظرة” عبر فضائية "صدى البلد"، أن المنتجات التي يقوم بصناعتها صغار الصناع تعرض في معرض الأثاث، مشيرة إلى أن هناك مصنعا تم افتتاحه أيضا مع المعرض.

وتابعت منال عوض، أنه بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نقوم بتصنيع جميع الأثاث، لجميع الشقق والأسكان في المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة بديلة للعشوائيات.

قمنا بعمل معارض في عدد من المحافظات

وأشارت عوض إلى أنه قمنا بعمل معارض في عدد من المحافظات بالتعاون مع وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج أبرزها معرض “تراثنا”.