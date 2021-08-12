وزير الزراعة: تطوير 322 مركزا لتجميع الألبان ضمن مبادرة حياة كريمة

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، إن الوزارة تعمل على تطوير 322 مركز لتجميع الألبان ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إضافة لتطوير نحو 200 مركز من إجمالي 826 على مستوى الجمهورية .

وأضاف وزير الزراعة خلال لقائه ببرنامج "الجدعان" الذي يقدمه الإعلامي محمد غانم على فضائية القاهرة والناس 2، أن الوزارة انتهت بالفعل من تطوير 111 مركز لتجميع الالبان لدعم صغار المربين ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير مراكز تطوير الألبان ، من إجمالي 200 مركز سيتم الانتهاء منهم قبل نهاية 2021، لافتا الى ان وزارة الزراعة تدعم مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصرى ليس فقط من خلال تطوير 322 مركز لتجميع الألبان ، ولكن بتسيير قوافل بيطرية للقرى وعمل نقاط صغيرة لتجميع الألبان داخل مبان الخدمات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة بالقرى والمحافظات .

وفي سياق متصل أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، انه جارى حصر جميع أصول وزارة الزراعة بشهادات رسمية، لإعادة استغلالها سواء فى القطاع الزراعى ومشروعاته ، أو ضمن المشروعات القومية للدولة بما يعود بالنفع على المواطنين .

وأضاف وزير الزراعة، أن يتم حصر جميع الأصول التابعة لوزارة الزراعة وحصرها وتقسيمها بحسب تنوع أنشطتها سواء اقتصادى أو زراعى أو عمرانى، او مؤجرة ، بهدف اعادة تشغيلها بالقطاع الزراعى ومشروعاته المختلفة سواء بالإنتاج النباتى أو الداجنى أو السمكى ، لافتا الى أن بعض الأراضى التى يصعب استغلالها سيتم تقديمها للدولة مثل الموجودة بالحيز العمرانى والتى يمكن استغلالها كمشروعات سكنية للشباب .