مؤشر الأسهم المتوسطة بالبورصة يرتفع 1.6% الأسبوع الماضي

ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع الجاري الذي اقتصرت على 4 جلسات فقط، بعد تعطيل تداولات البورصة، الخميس، بمناسبة الاحتفال برأس السنة الهجرية على أن تستأنف البورصة نشاطها يوم الأحد المقبل.

وسجل رأس المال السوقي بختام تعاملات الأسبوع 715.7 مليار جنيه، مقارنة مع 706.4 مليار جنيه نهاية الأسبوع الماضى بزيادة نسبتها 1.31% تعادل 9.3 مليار جنيه.

ارتفاع مؤشرات البورصة بشكل جماعي

وذكر التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية أن مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى إكس 30" أنهى تعاملات الأسبوع - أمس - عند مستوى 10884.5 نقطة، محققا مكاسب أسبوعية قدرها 1.5 %.

كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.67 % مسجلا 2871.09 نقطة، وربح مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا 1.10 % على مدار الأسبوع الذى أنهاه عند مستوى 3846.51 نقطة.