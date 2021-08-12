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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الأهلي|اتحاد الكرة ينفي عودة الأحمر للصدارة.. وبيراميدز يحاول خطف صفقة الموسم

الاهلي
الاهلي

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة عن النادي الأهلي سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية وجاءت كالآتي:

-بحب الأهلي.. جيانا فاروق تتحدث عن العروض المقدمة لها

قالت البطلة الأوليمبية جيانا فاروق، إنها رفضت اللعب باسم نادي غير النادي الأهلى رغم العروض الكبيرة التى كانت تقدم.

-أفشة ينعى طه عثمان لاعب وادي دجلة السابق

نعى محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي  الشاب طه عثمان لاعب فريق وادي دجلة المعار للمصرية للاتصالات والذي توفى صباح اليوم إثر حادث أليم.  


-اتحاد الكرة يكشف حقيقة خصم نقاط من الزمالك وعودة الأهلي للصدارة

انتشرت خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأخبار التي تتعلق بالنقاط الخاصة بنادي الزمالك بعد تعادل الأهلي والإسماعيلي مساء أمس الأربعاء بنتيجة 1/1، وهذا ما جعل هناك العديد من التساؤلات حول حقيقة خصم نقاط من نادي الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز، وعودة الأهلي لصدارة المجموعة.

-بيراميدز يغري برايتون بـ 4 ملايين يورو لضم بيرسي تاو

دخل نادي بيراميدز في سباق التعاقد مع الجنوب إفريقي بيرسي تاو جناح فريق برايتون الإنجليزي، الذي يسعي الأهلي للتعاقد معه.

-تفاصيل مران الأهلي الأول بعد التعادل مع الإسماعيلي في الدوري.. صور

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  تدريباته بدون راحة ظهر اليوم على ملعب التتش استعدادا لمباراة الدوري الممتاز، أمام إنبي والمقرر إقامتها بعد غد السبت على استاد الأهلي we السلام ضمن منافسات الجولة 30 في المسابقة.

-الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لمباراة إنبي بالدوري

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته بدون راحة ظهر اليوم على ملعب التتش استعدادا لمباراة الدوري الممتاز، أمام إنبي والمقرر إقامتها، بعد غد السبت على استاد الأهلي we السلام ضمن منافسات الجولة 30 في المسابقة.

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