رجائى عطية يوجه رسالة لمحامي شمال الجيزة

وجه نقيب المحامين رجائي عطية، رسالة لمحامي شمال الجيزة، بشأن أنه سيستم العلاج وتطوير نادي العجوزة.

جاء نص الرسالة كالآتي:

"زميلاتي وزملائي وأبنائي محامي شمال الجيزة، يحاول الوشاة ممن يفترض أنهم مسئولون نقابيون إشاعة الأكاذيب كشائعة إغلاق نظام (سيستم العلاج) عن شمال الجيزة، أو شائعة امتناع النقابة العامة عن تطوير النادي النهري بالعجوزة، وغيرها من الشائعات التي يطلقها من يفترض أنهم مسئولون وهم في الحقيقة غير مسئولين، وجميعها شائعات لا أساس لها من الصحة".

وتابع نقيب المحامين "أحيطكم علما أنني من بادرت وطلبت من مسئولي نقابة الجيزة دراسة لتطوير النادي النهري للإعلان عن مناقصة في ضوئها بين الشركات المنفذة، ولم ترد لي منهم أي دراسة حتى الآن، كما أنني لم أوقف أو أغلق سيستم العلاج، وأتحدى من يثبت ذلك".