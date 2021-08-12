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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إصابة حكيم زياش.. موقف المغربي من المشاركة مع تشيلسي بالدوري الإنجليزي

صدى البلد

أثار الدولي المغربي حكيم زياش القلق من المشاركة مع فريقه تشيلسي في مواجهة كريستال بالاس في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي.

وتأتي إصابة زياش قبل يومين من بداية مشوار تشيلسي في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سيواجه كريستال بالاس يوم السبت المقبل.

وقال توخيل في تصريحات نشرتها شبكة "بي بي سي" العالمية: "إذا قمت بإخراج لاعب خلال الشوط الأول، فهذا يعني أن الأمر خطير".

وأضاف: "لسوء الحظ كان زياش لاعبًا حاسمًا للغاية في المباريات الأخيرة".

وواصل: “عندما تخرج لاعب في الشوط الأول من المباراة هذا يعني أن الأمر خطير.. لسوء حظنا زياش كان من اللاعبين الحاسمين خلال الفترة الماضية مع تشيلسي”.

ولم يتمكن حكيم زياش من استكمال المباراة حيث خرج في الدقيقة 42 بعد تعرضه لإصابة قوية بخلع في الكتف خلال كرة مشتركة أثناء عودته للدفاع في ركنية لفريق فياريال.

نجح الدولي المغربي حكيم زياش نجم تشيلسي الإنجليزي في حفر اسمه بحروف من ذهب في تاريخ بطولة كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم.

وافتتح زياش التسجيل خلال مباراة كأس السوبر الأوروبي 2021 التي جمعت فريقه مع فياريال الإسباني على ملعب "ويندسور بارك" في مدينة بلفاست بإيرلندا الشمالية، بعد عرضية متقنة من زميله الألماني كاي هافيرتز في الدقيقة الـ27 من عمر اللقاء.

وحسب شبكة "سكاواكا" العالمية للإحصائيات، فإن زياش أصبح أول لاعب مغربي في التاريخ يسجل هدفا في كأس السوبر الأوروبي.

وأصبح زياش أول لاعب مغربي وعربي يهز الشباك في تاريخ مباريات السوبر الأوروبي.

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