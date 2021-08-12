"مسألة العربي في إنجلترا العصور الوسطي" قراءة للدكتورة هالة حربي

تقول الكاتبة الدكتورة هالة حربى أن كتاب "مسألة العربي فى انجلترا العصور الوسطي" من تأليف دوروثي ميتليتسكي أستاذ الأدب العربي بجامعة ييل وترجمة وتقديم شكري عبد المنعم مجاهد أستاذ الأدب الانجليزي بجامعة عين شمس، وتقع أهمية هذا الكتاب فى أنه يتناول حقبة تاريخية مجهولة نسبيا من تاريخ حضارتنا العربية وقت ازدهارها فى سياق أوربي مختلف عن الحاضر وهكذا الايام دول.



وتضيف يحكي الكتاب أثر الإنسان العربي فى حياة انجلترا فى العصور الوسطى، وينقسم هذا الأثر إلى أثر علمي وأخر أدبي.



أما الأثر العلمى فمعروف، ففى الوقت التى كانت أوروبا تعيش عصور الظلام الفكري، كان العربي قد وصل الي نتائج باهرة فى علوم الفلك والطب والكيمياء والرياضيات وقد طوع المادة للفكر والبحث العلمي القائم على الملاحظة والتجربة.

من العربي عرفت إنجلترا القرون الوسطى الاسطرلاب و دراسة الفلك والاهتمام به،كان النبلاء الانجليز يتفاخرون بإتقان العربية ويجهلون اللاتينية.

أما من الناحية الأدبية فقد تناقلت الحكايات العربية والشرقية عموما إلى انجلترا محملة أولا بسحر الشرق ورومانسياته لكنها كانت محملة أيضا بتحيز الغرب ضد العربي ووضعه فى صور نمطية لا يخرج عنها فى تلك الرومنسات، فعلى الرغم من اعترافهم بعلم العربي وثقافته وتفوقه الا أنهم وضعوه فى أربعة أشكال نمطية، فالعربي أما "سلطان مهزوم" أو "أميرة مسلمة عاشقة" لمسيحي لا تفلح الأ اذا تركت دينها ولحقت بدين الحبيب، وإما أن يكون العربي "فارسا عملاقا" لكن الإنجليزي النبيل يهزمه ليروضه ويجعله يتخلى عن دينه ويدخله المسيحية و "المسلم المتنصر" هو النموذج الرابع السائد فى هذه الصور النمطية.

هكذا كانت صورة "السراسنة" (لفظ كانت أوروبا القرون الوسطى تطلقه على العرب واليهود).

فى هذه الحقبة لعبت الترجمة دورا رئيسا فى نقل الثقافة العربية واليونانية لاسبانيا حيث كان العرب ومن ثم إلى انجلترا. كانت إسبانيا العربية (711م _1492م ) فى ذلك الوقت تشع حضارة وعلما وتقدما وقت إظلام أوروبا القرون الوسطى.

اقتبست أوروبا نور العلم من اسبانيا العربية وتجاهلت دينها أو نشرت عنه الأكاذيب اشتهرت أسماء مثل بطرس ألفونسي وكتابه تهذيب الكهنة وأديلار الباثي ودانييل أوف مورلي وآخرين.

وانتشرت أقوال العرب فى قصيدة "البومة والبلبلة".

ويزيد من أهمية هذا الكتاب أنه يرصد حركة الترجمة الوسيطة بين ثقافتين لتنتج بعد ذلك ثقافة هجينا تجمع بين الشرق والغرب وتمتص عناصر الثقافتين لتحدث تقاربا فكريا وعلميا لولا التحيز .

فالتحيز فى هذا الكتاب له مستويان، الأول فى استقبال الغرب لحكايات/ رومنسات الشرق وكيف وضعها فى قوالب تشبع تناقض فكره تجاه العرب، فهو يجمع بين انبهاره بقوة العربي و تحيز الغربي ضده وعجزه عن ملاحقته وإكمال نقصه بخياله.

أيضا فى ترجمة القرآن بشكل مغلوط عمدا، أما المستوى الآخر للتحيز فكان من الكاتبة ذاتها فعلى الرغم من كونها أستاذ الأدب العربي فى جامعة عريقة كجامعة ييل إلا أنها كما قال محقق ومترجم الكتاب أ.د شكري مجاهد قال إنها لم تتخذ مرجعا عربيا مباشرا بل نقلت من مصدر ثان و أنها أحيانا لا تلتزم الدقة الأكاديمية فى النقل.

ما يزيد من أهمية هذا الكتاب كمرجع هو أن ماقصرت فيه الكاتبة دوروثي ميتليتسكي سهوا أو عمدا حققه المترجم؛ فدكتور شكري مجاهد المعروف بشكه الأكاديمي كان يتوقف عند كل كلمة ومعلومة ليبحث عن أصلها فى المصادر العربية والغربية.

لذا خرج الكتاب موثقا وقادنا المترجم العربي آخذا بأيدينا ينبهنا الى مواطن التحيز والقصور ..لذا كان كتاب مسألة العربي ممتعا فى قراءته محترما عقلية القارئ ووقته، فقط كنت أتمني أن تفرد مؤلفة الكتاب للرومنسات التى ذكرتها بشكل أجمالي متصورة أن القارئ الحديث يعرفها.

كما أنها لم تكتب مقدمة للكتاب تشرح فيه هدفها ودوافعها وأهمية هذا البحث ألا أن مترجم الكتاب ومحققه استدرك ذلك وكانت مقدمة المترجم كافية لإكمال النقص.