عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"مسألة العربي في إنجلترا العصور الوسطي" قراءة للدكتورة هالة حربي

صدى البلد

 

تقول الكاتبة  الدكتورة هالة حربى أن  كتاب "مسألة العربي فى انجلترا العصور الوسطي" من تأليف دوروثي ميتليتسكي أستاذ الأدب العربي بجامعة ييل وترجمة وتقديم شكري عبد المنعم مجاهد أستاذ الأدب الانجليزي بجامعة عين شمس، وتقع أهمية هذا الكتاب فى أنه يتناول حقبة تاريخية مجهولة نسبيا من تاريخ حضارتنا العربية وقت ازدهارها فى سياق أوربي مختلف عن الحاضر وهكذا الايام دول. 


وتضيف يحكي الكتاب أثر الإنسان العربي فى حياة انجلترا فى العصور الوسطى، وينقسم هذا الأثر إلى أثر علمي وأخر أدبي.

أما الأثر العلمى فمعروف، ففى الوقت التى كانت أوروبا تعيش عصور الظلام الفكري، كان العربي قد وصل الي نتائج باهرة فى علوم الفلك والطب والكيمياء والرياضيات وقد طوع المادة للفكر والبحث العلمي القائم على الملاحظة والتجربة.

من العربي عرفت إنجلترا القرون الوسطى الاسطرلاب و دراسة الفلك والاهتمام به،كان النبلاء الانجليز يتفاخرون بإتقان العربية ويجهلون اللاتينية.

أما من الناحية الأدبية فقد تناقلت الحكايات العربية والشرقية عموما إلى انجلترا محملة أولا بسحر الشرق ورومانسياته لكنها كانت محملة أيضا بتحيز الغرب ضد العربي ووضعه فى صور نمطية لا يخرج عنها فى تلك الرومنسات، فعلى الرغم من اعترافهم بعلم العربي وثقافته وتفوقه الا أنهم وضعوه فى أربعة أشكال نمطية، فالعربي أما "سلطان مهزوم" أو "أميرة مسلمة عاشقة" لمسيحي لا تفلح الأ اذا تركت دينها ولحقت بدين الحبيب، وإما أن يكون العربي "فارسا عملاقا" لكن الإنجليزي النبيل يهزمه ليروضه ويجعله يتخلى عن دينه ويدخله المسيحية و "المسلم المتنصر" هو النموذج الرابع السائد فى هذه الصور النمطية.

هكذا كانت صورة "السراسنة" (لفظ كانت أوروبا القرون الوسطى تطلقه على العرب واليهود).

فى هذه الحقبة لعبت الترجمة دورا رئيسا فى نقل الثقافة العربية واليونانية لاسبانيا حيث كان العرب ومن ثم إلى انجلترا. كانت إسبانيا العربية (711م _1492م ) فى ذلك الوقت تشع حضارة وعلما وتقدما وقت إظلام أوروبا القرون الوسطى.

اقتبست أوروبا نور العلم من اسبانيا العربية وتجاهلت دينها أو نشرت عنه الأكاذيب اشتهرت أسماء مثل بطرس ألفونسي وكتابه تهذيب الكهنة وأديلار الباثي ودانييل أوف مورلي وآخرين.

وانتشرت أقوال العرب فى قصيدة "البومة والبلبلة".
ويزيد من أهمية هذا الكتاب أنه يرصد حركة الترجمة  الوسيطة بين ثقافتين لتنتج بعد ذلك ثقافة هجينا تجمع بين الشرق والغرب وتمتص عناصر الثقافتين لتحدث تقاربا فكريا وعلميا لولا التحيز .

فالتحيز فى هذا الكتاب له مستويان، الأول فى استقبال الغرب لحكايات/ رومنسات الشرق وكيف وضعها فى قوالب تشبع تناقض فكره تجاه العرب، فهو يجمع بين انبهاره بقوة العربي و تحيز الغربي ضده وعجزه عن ملاحقته وإكمال نقصه بخياله.

أيضا فى ترجمة القرآن بشكل مغلوط عمدا، أما المستوى الآخر للتحيز فكان من الكاتبة ذاتها فعلى الرغم من كونها أستاذ الأدب العربي فى جامعة عريقة  كجامعة ييل إلا أنها كما قال محقق ومترجم الكتاب أ.د شكري مجاهد قال إنها لم تتخذ مرجعا عربيا مباشرا بل نقلت من مصدر ثان و أنها أحيانا لا تلتزم الدقة الأكاديمية فى النقل.

ما يزيد من أهمية هذا الكتاب كمرجع هو أن ماقصرت فيه الكاتبة دوروثي ميتليتسكي سهوا أو عمدا حققه المترجم؛ فدكتور شكري مجاهد المعروف بشكه الأكاديمي كان يتوقف عند كل كلمة ومعلومة ليبحث عن أصلها فى المصادر العربية والغربية.

لذا خرج الكتاب موثقا وقادنا المترجم العربي آخذا بأيدينا ينبهنا الى مواطن التحيز والقصور ..لذا كان كتاب مسألة العربي ممتعا فى قراءته محترما عقلية القارئ ووقته، فقط كنت أتمني أن تفرد  مؤلفة الكتاب للرومنسات التى ذكرتها بشكل أجمالي متصورة أن القارئ الحديث يعرفها.

كما أنها لم تكتب مقدمة للكتاب تشرح فيه هدفها ودوافعها وأهمية هذا البحث ألا أن مترجم الكتاب ومحققه استدرك ذلك وكانت مقدمة المترجم كافية لإكمال النقص.

كتاب البحث العلمي جامعة عين شمس الادب العربي الترجمة القرون الوسطى هالة حربى

ترشيحاتنا

أسعار ومواصفات كاديلاك CT5 موديل 2021 في الكويت| صور

علاج الأمراض المستعصية.. 10 أمور حث عليها النبي

ريلمي تحدد رسميا موعد إطلاق لاب توب Realme Book Slim.. تفاصيل

بيان عاجل من السعودية بشأن الحرائق في الجزائر

وزير التعليم: كل التوقعات المتداولة عن نتيجة الثانوية العامة 2021 والتنسيق “غلط”

احذر.. 30 ألف جنيه غرامة حال مغادرة السفن أو الطائرات الدائرة الجمركية دون موافقة المصلحـة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حياتي اتدمرت|نهاية مأساوية لحفل زفاف البلوجر آية أسامة

بعد إصابته بـ فيروس A.. شريف مدكور يحذر متابعيه من هذه الأطعمة

لـ ملاك ومستأجري العقارات.. الحبس والغرامة حال عدم القيام بهذا الإجراء

السلطات الليبية تلقي القبض على قاتل 16 مصريا عام 2016 .. فيديو

إدين هازارد .. تعرف على حقيقة اعتناق نجم ريال مدريد الدين الإسلامي

رعب يخرج من مياه النيل.. التماسيح تغزو الخرطوم بسبب سد النهضة.. فشل الملء الثاني يدفع بحشرات وزواحف إلى مجرى النهر.. ومصر آمنة منها لهذا السبب

ارتفاع الإصابات..الصحة:تحديث بروتوكول علاج كورونا بإضافة 2 من مضادات الفيروسات لمواجهة الرابعه

عمر ربيع ياسين يعلن انتقال نجم الأهلي إلى بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حل أزمتها مع نقابة الموسيقيين.. بلقيس تتألق على مسرح النافورة بالأوبرا

الرى تنظم 3 ندوات بـ كنيستى  العذراء والبابا كيرلس بالإسكندرية.. صور

فستان أبيض مكشوف.. حفل زفاف نيللي كريم بالساحل الشمالي.. شاهد

شاهد.. النيران تأكل غابات الجزائر.. ما الذي يحدث في بلد المليون شهيد؟

فيديو

فيديو جراف.. محاضر وخناقات .. أحمد عز وزينة كعب داير في المحاكم

عميد فنون جميلة حلوان: نلتزم بالإجراءات الاحترازية في اختبارات القدرات وعمليات التعقيم مستمرة ..فيديو

رعب في الجمالية .. ما سر وضع سور على برج الاتصالات |فيديو جراف

أصغر منها بـ 15 سنة.. من هو زوج نجوى كرم الجديد |فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: حل الأزمة في المنطقة.. كونفدرالية الأمم الديمقراطية مقترحاً

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «7»

إيمان راغب تكتب : رسالة إلى الرئيس

رمضان البيه يكتب: معانٍ وإشارات

كواعب أحمد البراهمي تكتب: التدليل المفسد 

آية السيد تكتب: لماذا تبكى النساء كثيراً؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (2)

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

شريف سمير

لماذا يبكون «ميسى»؟!

بهجت العبيدي

حرية العقل وتطور الأمم

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

اﻟﻤﺰﻳﺪ