أخبار الحوادث|ذبح ربة منزل ورضيعتها في بولاق الدكرور.. إحالة 3 أشخاص للجنايات

نشر قسم الحوادث بموقع صدى البلد عددا من الأخبار الخاصة بالحوادث والقضايا خلال الساعات الماضية وجاءت كالتالى:

العثور على جثة الفتاة المنتحرة من أعلى كوبري بترعة الإسماعيلية

عثرت مباحث مديرية أمن الإسماعيلية، على جثة فتاة بترعة الاسماعيلية، بعد القاء نفسها من أعلى كوبري القصاصين، و تم انتشال الجثة وتحرر محضر بالواقعة وأمر اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية لأمن الاسماعيلية بإخطار النيابة التى تولت التحقيق.

جريمة بشعة .. ذبح ربة منزل ورضيعتها في ظروف غامضة ببولاق الدكرور

شهدت منطقة بولاق الدكرور جريمة قتل بشعة عقب العثور على جثتي سيدة وطفلتها مقتولتين داخل شقة بمنطقة بولاق الدكرور.

زوج ابنة الجدة .. ضبط قاتل سيدة وحفيدتها في بولاق الدكرور

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على المتهم وراء قتل سيدة وطفلة ذبحا في بولاق الدكرور، وتبين أنه زوج ابنة السيدة.

النائب العام يأمر بإحالة 3 أشخاص إلى الجنايات لقتلهم فتاة عمدًا بكفر الدوار

أمر المستشار النائب العام بإحالة فتاة وبالغ وطفل محبوسين إلى «محكمة الجنايات المختصة»؛ لمعاقبتهم عما نُسِب إليهم من قتلهم فتاةً عمدًا.

حلق شعرها وضرب عياله بالسلك والعصايا.. سلخانة على يد الأب بسبب المخدرات "يجبر أبناءه على التسول" والنائب العام يحيله لـ الجنايات

حلق شعرها وضرب عياله بالسلك والعصايا.. سلخانة على يد الأب بسبب المخدرات "يجبر أبناءه على التسول" والنائب العام يحيله لـ الجنايات



بـ حجة المساج.. ضبط شبكة دعارة بالإسكندرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الآداب العامة.