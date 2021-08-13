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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| علامات تهدد إطارات سيارتك .. أرخص 5 سيارات

اخبار السيارات
اخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، التي تتضمن أخبارا وتقارير جديدة عن عالم السيارات من أسعار ومواصفات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

تعرف على الأسعار الجديدة لـ سوزوكي بالينو موديل 2022 |صور

تتعدد الإصدارات التي تقدمها شركة سوزوكي اليابانية داخل السوق المصري، بين فئة السيدان مثل النسخة سياز، و السيارة الرياضية المتعددة الاستخدامات مثل النسخة فيتارا، وإطلالة الهاتشباك المتنوعة بين التو و سويفت، و قرينتهم الكبرى من تلك الفئة وهي السيارة "بالينو" و التي تقدمها شركة سوزوكي حاليًا بموديل 2022 و لكن بدون تغييرات سواء كانت من ناحية التجهيزات أو المواصفات الفنية.

 

خلي بالك .. علامات تهدد إطارات سيارتك

تعد إطارات السيارة هي بمثابة صاحبة المهام الشاقة، و التي تخوض العديد من التحديات القوية على الطريق، و على الرغم من الأعطال الكثيرة الخاصة بعالم السيارات مثل مشكلات التبريد وارتفاع درجات الحرارة، و اعطال المحرك بالإضافة إلى المنظومة الميكانيكية، تبقى إطارات السيارة احد اهم الوسائل التي تحمل الكثير من العلامات و التي تتنوع بين عنصر الأمان و الخطر.

 

خطوات بسيطة للحد من استهلاك وقود سيارتك .. تعرف عليها

تعتبر مشكلة استهلاك الوقود واحدة من ابرز المشكلات التي تشغل بال الكثير من قائدي السيارات، و التي تؤثر بشدة على الميزانية الشخصية الخاصة بكل فرد، مما يجعل قائد المركبة يبحث عن الطرق الصحيحة و المبتكرة للحد من استهلاك وقود السيارة، و التي تتنوع بين العديد من النقاط، سواء كانت تتعلق بالمنظومة الفنية، أو الطرق الصحيحة الخاصة باستخدام دواسة البنزين.

 

أرخص 5 سيارات بالسوق المصري لـ موديلات 2021 .. صور

يضم السوق المصري للسيارات باقة متنوعة من الإصدارات القوية لـ موديلات 2021، و التي تتنوع بين فئة السيدان و الهاشتباك و الكروس أوفر، حيث تسعى كل علامة تجارية لتقديم افضل ما لديها من قدرات فنية و تجهيزات باختلاف الفئات المقدمة، و لكن تبقى المعادلة الشرائية تحمل الكثير من العناصر ابرزها القيمة السعرية.

 

أغلى 5 سيارات داخل البحرين لـ موديلات 2021 .. صور

تضم أسواق البحرين للسيارات باقة متنوعة من موديلات 2021، و التي تتنوع من ناحية التجهيزات الفنية و القدرات الميكانيكية، و التي تخص ناحية التسارع و الانطلاق، إلى جانب عنصر الفخامة و أنظمة الرفاهية و التحكم، و مع هذه القدرات الفنية بالطبع سوف تجعل سعر السيارة مرتفع إلى حد كبيرة، بالإضافة إلى العلامة التجارية المتخصصة في انتاج هذه الإصدارات، لتنضم وسط قائمة الأعلى سعرًا.

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