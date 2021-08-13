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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. عوض تاج الدين يعلن أخبارا سارة بشأن كورونا.. والغرف التجارية: انهيار في أسعار الذهب

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج “التوك شو” أمس، الخميس، العديد من القضايا والموضوعات، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير الآتي..

 

عوض تاج الدين يعلن أخبارا سارة بشأن كورونا
علق الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، على سؤال المواطنين بخصوص تأخر الحصول على رسالة من أجل تلقى لقاح كورونا.


بحب الأهلي.. جيانا فاروق تتحدث عن العروض المقدمة لها

قالت البطلة الأوليمبية جيانا فاروق، إنها رفضت اللعب باسم نادي غير النادي الأهلى رغم العروض الكبيرة التى كانت تقدم.


الغرف التجارية: انهيار في أسعار الذهب .. والوقت الحالي مناسب للشراء

قال الدكتور وصفي واصف، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه حدث انهيار في أسعار الذهب صباح اليوم قبل أن يعاود الارتفاع في نهايته.


القوات المسلحة تستجيب وتعالج طفلا بـ مستشفى المعادي|الأب: ابني أصبح بخير

قال وليد أبو الحجاج، والد الطفل أيوب، إنني أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأب الروحي للشعب المصري كله، وأتقدم بالشكر لوزير الدفاع الفريق محمد زكي.


ارتفاعه 191 مترا .. معلومات عن ساري العلم بالعاصمة الإدارية الجديدة

أجرى  الإعلامي أحمد الطاهري جولة داخل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وتفقد موقع إنشاء أطول ساري علم في العالم، وذلك في حلقة اليوم من برنامج “ 60 دقيقة ” المذاع على قناة “ إكسترا نيوز ”.


وزير الشباب والرياضة: مصر تستطيع تنظيم أكبر البطولات الرياضية ..فيديو

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على مخاطبة الشباب المصري بشكل مباشر.


قلة آدب وفيديوهات غير مقبولة|تامر أمين يحذر من أمر خطير بين المصريين

حذر الإعلامي تامر أمين، من الأشياء التى تحدث بين جمهوري الأهلى والزمالك على السوشيال ميديا.


العاملون بـ العاصمة الإدارية: نبني تاريخا لمصر.. وشكرا الرئيس السيسي
قال محمد، أحد العاملين في العاصمة الإدارية الجديدة،  إنه كان يعمل في ليبيا قبل ثورة 2011  ثم عاد إلى مصر، مضيفا:" مع بداية العمل في العاصمة الإدارية الجديدة أتيت للعمل بها".


تختلف عن كل عام.. مفاجأة سارة قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة.. فيديو

كشف الإعلامي مصطفى بكري، أن مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أعلن أنه سيتم ترتيب أوائل الثانوية العامة هذا العام على مستوى الجمهورية والمحافظة والمدرسة والمادة الواحدة دعما للطلاب.

 

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