محمد موسى: حمو بيكا يتحدى نقابة الموسيقيين بإقامة حفل في الساحل الشمالي

قال الإعلامي محمد موسى، إن مصر أبتليت خلال السنوات الأخيرة بما يسمى بمطربي المهرجانات، معقبا: "دول ولا حتى مطربين، ولا مغنين، دول بيقدموا ابتزال أفسد الحياة المصرية، لما تحتوي هذه الأغاني على ألفاظ نابية لا يصح أن تُسمع".



وتابع "موسى"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن أي شخص يدافع عن مطربي المهرجانات مُغيب، مضيفًا أن إعلان حمو بيكا تقديم حفل غنائي في الساحل الشمالي يعتبر تحديا واضحا لنقابة المهن الموسيقية، خاصة وأن هذا الشخص تم منعه من الغناء.



ولفت إلى أن نقابة المهن الموسيقية بقيادة الفنان الكبير هاني شاكر أصدرت العام الماضي قرارا بمنع 23 شخصاً من الغناء منهم ما يسمى بـ"حمو بيكا"، ومع ذلك هذا الشخص يتحدى القانون والنقابة، وكل الأعراف والمواثيق التي تحكم الغناء.

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حالة من الجدل افتعلها مطربو المهرجانات خلال الأيام الماضية، فبمجر ما تنتهي مشكلة لأحدهم تبدأ مشكلة لآخر تسيطر على الساحة، وكان آخرها تلفظ عمر كمال بلفظ خارج في إحدى الحفلات، وقبلها تم القبض على حسن شاكوش بسبب استقلاله سيارة بدون لوحات معدنية، ناهيك عن سلسلة المشكلات المتتالية لـ حمو بيكا.

لفظ خارج من عمر كمال

حالة كبيرة من الجدل أثيرت (قبل أيام) حول عمر كمال، بعد معاقبة نقابة المهن الموسيقية له بالإيقاف عن الغناء لمدة اسبوع، بسبب فيديو ظهر فيه يتلفظ بلفظ خارج، ونرصد فيما يلي تفاصيل تلك الأزمة:

أزمة إيقاف عمر كمال جاءت من السوشيال ميديا، حينما تم تداول مقطع فيديو له من إحدى الحفلات التي أحياها وظهر فيها وهو يتلفظ بلفظ خارج، ولكن على الرغم من إن هذا الفيديو ليس بجديد وكان منذ فترة إلا إنه كان سببا بمعاقبته بالإيقاف عن الغناء لمدة أسبوع.

وأعلن طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين، إن مجلس إدارة نقابة الموسيقيين، قرر إيقاف عمر كمال لمدة أسبوع.

جاء ذلك بعد مثولب عمر كمال أمام لجنة التحقيقات بنقابة المهن الموسيقية، بناء على قرار مجلس الإدارة، برئاسة الفنان هانى شاكر، للتحقيق فى اللفظ الخارج الذى بدر منه فى أحد الحفلات.

وقال عمر كمال في التحقيق إن ذلك كان في إطار حفلة خاصة وقديمة، حيث كانت قبل عام ونصف العام بإحدى الفيلات بمنطقة المريوطية.

وأكدت النقابة في بيان لها أنه تم التحذير فى حالة التكرار بتوقع أقصى عقوبة، وقد تكون الإيقاف وإلغاء تصريح الغناء الخاص به وأقر المطرب بذلك.

وقال سعد متولي - محامي نقابة المهن الموسيقية - إن النقابة اتخذت قرارا بوقف عمر كمال عن الغناء -لمدة اسبوع فقط- بسبب اللفظ الخارج في إحدى حفلاته، وإنذاره بعدم تكرار الأمر مرة أخرى.

وأضاف سعد متولي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الاخباري، أن عمر كمال تعهد بألا يكرر هذا الأمر ويتلفظ بمثل هذه الألفاظ، مشيرا إلى أن هذه العقوبة سارية وان كان الحفل قديم، قائلا: «حتى لو من سنة ونص هو تلفظ بهذا اللفظ ويصح معاقبته».

وفي المقابل تجاهل عمر كمال الرد والتعليق على هذه الأزمة، ونشر عدة فيديوهات قصيرة عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، من إحدى حفلات الزفاف التي أحياها مؤخرا، ولم يكشف أي تفاصيل أو يعلق على الأزمة.

حمو بيكا

وقبل أيام، اعترف حمو بيكا خلال لقائه مع الإعلامي أحمد عبد العزيز في برنامج «الوسط الفني» المذاع على قناة «الحدث اليوم» بشربه الويسكي، مضيفا : «بشرب ويسكي .. ومفيش حد في مصر مبيشربوش».

وقال حمو بيكا : «مش بشرب مخدرات، ولكن بشرب ويسكي في أماكن السهر بس مش كتير، لانى مقدرش أشرب كتير لان عندي مرض في معدتي».

وأضاف «حمو بيكا» : «بقالي 3 شهور بطلت شرب الويسكي ، وكنت بشرب في المناسبات فقط تقريبا كل 20 يوم مرة»، متابعا : «بنصح كل واحد بلاش يشرب ويسكي ولا يقرب من الخمرة علشان هتسبب له مشاكل صحية كبيرة».

وقبلها بفترة قصيرة، وضع الرائد شاهر قمرة من إدارة مرور الاسكندرية، الكلابشات على إطارات سيارة "بيكا" للوقوف في الممنوع، ما أدى الى حدوث مشاجرة بين حمو بيكا والضابط، فقام الأخير بتحرير مخالفة للسيارة لتغيير الشكل الجوهرى للسيارة وانتهاء رخصة السير وتركيب زجاج ملون غير مثبت على الرخصة.

وبعد تحرير محضر بالواقعة، انصرف حمو بيكا من سراي النيابة بعد دفع كفالة مالية.

وقبلها، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمطربي المهرجانات حمو بيكا ونور التوت وأصدقائهما أثناء دخولهم في شجار جديد مع مجموعة من الشباب بمنطقة الساحل الشمالي عند بوابة مارينا 5.

وظهر خلال الفيديو معركة ضرب بالأحزمة بين حمو بيكا ورفاقه وبين الشباب في الساحل الشمالي ، في الوقت الذي ردد أحد الشباب أن حمو بيكا يخشى النزول من سيارته حتى لا يتعرض للضرب.



حسن شاكوش

وقبل أيام، ألقت الأجهزة الأمنية بقرية مارينا السياحية القبض على الفنان حسن شاكوش لقيادته سيارة دون لوحات معدنية.

وعلمت صدى البلد أنه تم تحرير محضر بالواقعة وأخذ أقوال الفنان عن امتلاكه السيارة من عدمه .

قررت النيابة العامة إخلاء سبيل المطرب حسن شاكوش من سرايا نيابة العلمين بعد التحقيق معه حول استقلاله سيارة بدون لوحات معدنية أمام بوابة مارينا ٦ بالساحل الشمالي .

وقرر شاكوش أن السيارة يملكها لكن ليس لديه ما يفيد ملكيته لها ، فقررت النيابة حجز السيارة وإخلاء سبيله ، فيما استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة لبيان ملكيه المطرب للسيارة من عدمه .

وبعدها ظهر الفنان حسن شاكوش على حسابه بتطبيق انستجرام في أول رد فعل له بعد انتشار أخبار القبض عليه في الساحل لقيادة سيارة بدون لوحات معدنية.

وشارك حسن شاكوش متابعيه على تطبيق انستجرام بفيديو لايف في إحدى الحفلات بمدينة العلمين التي كان يغني فيها أغنيته الشهيرة "سالكة" التي قدمها منذ عدة أشهر مع ويجز، ثم قام بحذفه على الفور.