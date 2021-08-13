نشرة تحقيقات|التغيرات المناخية تهدد 4 مدن رئيسية في مصر.. السيسي ويوم الشباب العالمي

قدم قسم التحقيقات بموقع «صدى البلد»، مجموعة من التقارير المهمة التي ناقشت عدد من القضايا المحلية والإقليمية.

وخلال السطور التالية، نستعرض أبرز التغطيات التي قدمها قسم التحقيقات للأحداث المحلية والإقليمية والعالمية اليوم الخميس 12 أغسطس..

لا تزال أزمة التغيرات المناخية تطل برأسها ولا يزال الوضع يزداد سوءا بعد سوء، حيث ارتفعت درجات لـ تسجل أرقاما قياسية وغير مسبوقة في مناطق مختلفة من العالم.

فبين عشية وضحاها بات العالم يواجه كوارث وأزمات حال استمرارها أكثر من ذلك سوف تؤدي إلى هلاك الملايين من البشر، بل قد تؤدي إلى فناء الكوكب بمن عليه من بشر وحجر.

التغيرات المناخية ألقت بظلالها على كوكبنا، وأصبحنا كل يوم على موعد مع حرائق تلتهم آلاف الهكتارات من الأراضي وفيضانات مدمرة تأخذ في وجهها الأخضر واليابس، تزيل الحجر قبل البشر.

تخوف كبير يسيطر على العالم أجمع من تفاقم التغيرات المناخية بعد أن نشرت لجنة المناخ بالأمم المتحدة تقريرا تقول فيه أن «غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي مرتفعة بما يكفي لضمان اضطراب المناخ لـ عشرات إن لم يكن لمئات السنين».

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي يتساءل فيه كثير من المصريين عن تأثير التغيرات المناخية المتوقعة على مصر، ومدى تأثر البلاد بها، في ظل مخاوف من غرق أجزاء من الدلتا، وتهديد التنوع البيولوجي في مصر والعالم؟.

يحتفل العالم اليوم 12 أغسطس بـ يوم الشباب العالمي الذي أقرته الجمعية العامة بالأمم المتحدة خلال اجتماعها في 17 ديسمبر من عام 1999.

وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 120/54، أن يوم 12 أغسطس سيعلن يوما دوليا للشباب، وذلك عملا بالتوصية التي قدمها المؤتمر العالمي للوزراء المسؤولين عن الشباب الذي أقيم في لشبونة واستمر 5 أيام من 8 إلى 12 أغسطس 1998.

وأوصت الجمعية العامة بتنظيم أنشطة إعلامية لدعم اليوم العالمي للشباب بوصفه وسيلة لتعزيز الوعي ببرنامج العمل العالمي للشباب، الذي اعتمدته الجمعية العامة بموجب قرارها 81/50 في عام 1996.

«شغلك في قريتك» مبادرة أطلقتها وزارة التنمية المحلية لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة في محل سكنهم ومنع الهجرة إلى الحضر بحثا عن عمل.

تستهدف مبادرة «شغلك في قريتك» بناء قاعدة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على المستوى المحلي، وإنشاء منظومة متكاملة لتطوير الصناعة المصرية داخل القرى المصرية على مستوى الجمهورية، من أجل تكوين جيل جديد من رواد الأعمال وتوفير فرص عمل داخل المجتمعات الريفية، بما يعود بالنفع على الشباب والمرأة المُعيلة، والفئات الأكثر احتياجاً، وأصحاب الحرف الراغبين في الاستثمار في كل المجالات.

وأجمع عدد من خبراء التنمية المحلية على أهمية المبادرات الشبابية التي تطلقها الدولة لمساعدة الشباب وتوفير الدعم لهم، ومنها؛ مبادرة «شغلك في قريتك».

كشفت البيانات الحكومية عن تطور معدل عقود الزواج في مصر خلال الفترة الأخيرة، حيث سجل عدد عقود الزواج ارتفاعا ملحوظا خلال شهر مارس الماضي، مقابل الشهر المناظر من العام الماضي.

ووصل عدد عقود الزواج إلى 73.1 ألف عقد زواج في شهر مارس الماضي، مقابل 55.3 ألف عقد زواج في شهر مارس من عام 2020، بزيادة بلغت 17.8 ألف حالة زواج، وبنسبة زيادة بلغت 32.2%.

حددت نقابة الأطباء عدة خطوات لاستخراج ترخيص مزاولة مهنة الطب، وتلزم أعضاءها للحصول على تلك الرخصة، ترصد في النقاط التالية الأوراق المطلوبة للحصول عليها.