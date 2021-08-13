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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم : نتيجة الثانوية العامة 2021 ليست جاهزة حتى الآن

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2021 ، تحظى أخبارها حاليا باهتمام جميع طلاب الثانوية العامة واولياء أمورهم ، وفي احدث تصريحات لوزير التربية والتعليم عن نتيجة الثانوية العامة 2021 ، قال الدكتور طارق شوقي :  نحن نطبق حاليا العقوبات على الطلاب الغشاشين ونحجب نتيجة الثانوية العامة 2021 لهم.

وأضاف وزير التربية والتعليم : حاليا نستخرج المؤشرات العامة  لـ نتيجة الثانوية العامة 2021 ، ونعد قاعدة البيانات الخاصة بـ نتيجة الثانوية العامة 2021 ، للإعلان عنها خلال أيام ولكنها ليست جاهزة حتى الآن.

وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بشكل قاطع لن يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 يوم الأحد مثلما يروج البعض على وسائل التواصل الاجتماعي .

وقال وزير التربية والتعليم : قلنا بوضوح شديد أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021  سوف يكون في الفترة من ١٥-١٨ أغسطس 2021.

وأضاف وزير التربية والتعليم : سوف نعلن موعد المؤتمر الصحفي الخاص بـ اعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 على حسابي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ،وعلى موقع الوزارة الرسمي.

واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : لا يعلم أحد بـ موعد نتيجة الثانوية العامة 2021 ، ولا صحة لأى أخبار عن نتيجة الثانوية العامة 2021 من أي مصدر آخر ، ولا داعي لكل هذه التكهنات والشائعات طالما أن الوزارة واضحة فيما تقول وملتزمة تماما بما تقول. 

ظهور نتيجة الثانوية العامة على موقع صدى البلد 

ويستعد موقع صدى البلد الاخباري لـ اتاحة خدمة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس في جميع المحافظات خلال أيام .

وفي هذا التقرير ننشر كل ما تريد معرفته عن خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس على موقع صدى البلد بمجرد اعتمادها من وزير التعليم 

حيث يمكن لطلاب الثانوية العامة تسجيل بياناتهم على موقع صدى البلد للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 فور إعلانها ، وذلك عبر الخطوات التالية :

  • ادخل على رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد من خلال الضغط هنا
  • ادخل اسمك
  • اكتب رقم جلوسك
  • اكتب بريدك الالكتروني
  • اكتب رقم التليفون
  • اضغط على سجل الان

 

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2021 

 

وقال وزير التربية والتعليم لـ صدى البلد : مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2021 ، تؤكد أن الحدود الدنيا لمجاميع القبول في كليات القمة ستكون أقل من العام الماضي.

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن هناك اختلاف الملحوظ في نتيجة الثانوية العامة 2021 ، متركزا في نسبة من حصلوا على اكثر من 90 % او نسبة من حصلوا على مجموع ما بين 80% : 90% وهكذا ، حيث ان اعداد الطلاب الحاصلين على هذه النسب لن تكون مثل الأعوام الماضية.

وطبقا لما تم عرضه على رئيس مجلس الوزراء اليوم، فإن مؤشرات نتائج امتحانات الثانوية العامة تؤكد أنها نفس معدلات النجاح المعتادة في الأعوام السابقة، بينما من المتوقع انخفاض الحدود الدنيا للقبول بالكليات المختلفة، مقارنة بالأعوام الماضية. 

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