وكيل نجم الإسماعيلي يكشف تفاصيل أزمة تجديد عقده مع النادي

كشف خالد سليمان وكيل اعمال فخر الدين بن يوسف نجم ومهاجم الإسماعيلي عن تفاصيل تجديد تعاقده مع النادي خلال الفترة الحالية .

وأكد خالد سليمان في تصريحات لـ قناة “ اون تايم سبورت 2 ” أن فخر الدين يمتلك العديد من العروض المصرية والعربية مشددا ان عرض الإسماعيلي لم يناسب اللاعب حتى الآن.

وأضاف أن اللاعب لديه رغبه في التجديد للإسماعيلي ولكن بشرط ان يناسبه المقابل المادي والعرض بشكل كامل .

وتابع أن الاعب ينتظر الموقف النهائي لـ الإسماعيلي حتى يحدد موقفه من التجديد او الرحيل عن النادي بنهاية الموسم.

خاص.. مصدر يكشف مدة غياب محمد شريف عن الأهلى



كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي عن فترة غياب محمد شريف مهاجم الفريق بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية في مباراة الإسماعيلي أمس في الدوري.

وقال المصدر لـ صدى البلد إن اللاعب سيغيب لفترة تتراوح من أسبوع لـ ١٠ أيام بعد أن أثبتت الأشعة إصابته بشد فى العضلة الخلفية.

وأوضح المصدر أن اللاعب سيخضع لبرنامج تأهيلي لمدة ١٠ أيام وبعدها يبدأ الدخول فى التدريبات الجماعية.

كارتيرون يعلن قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة الإسماعيلي



اعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق غداً بالإسماعيلية استعدادا لخوض مباراة الإسماعيلي المقرر لها في السابعة مساء السبت المقبل باستاد الإسماعيلية في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم "جنش" – محمد أبو جبل

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – حازم إمام – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح

خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – إسلام جابر – أيمن حفني

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي – حميد أحداد.

ويتصدر الزمالك جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد ٦٧ نقطة بعد خوض ٢٩ مباراة.