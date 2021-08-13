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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قتلها بغيرته .. رجل يقتل زوجته أمام طفلها بسبب الشك

صدى البلد

قتل رجل بالغ من العمر 46 عاما، في بريطانيا، زوجته البالغة من العمر 39 عاما، بعد أن عادت إلى المنزل مساء يوم الاثنين الماضي بسبب غيرته المفرطة عليها و حبه لها . 


وفقا لما ورد في صحيفة "  ديلي ميل"، فإن رجل أربعيني قتل زوجته عقب عودتها من العمل في الثامنة من مساء يوم الاثنين الماضي بعد أن شاهدها في موعد مع زميلها في العمل . 

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و بحسب التقرير الشرطة، فإن نجل السيدة البالغ من العمر 8 سنوات، اعترف ما حدث يوم الجريمة و الذي دفع الشرطة للقبض على القاتل بسرعة قبل أن يهرب . 
قال الطفل أن بوالدته عملت في مكتب للتأمين منذ شهر ابريل الماضي، و قامت الدته بالخروج و مواعدة احد زملائها في العمل، و من ثم عادت إلى المنزل . 
قام الرجل بضرب السيدة بعدما قام أحدهم بتصوير زوجته أثناء الموعد، و ظن أنه موعد غرامي فقام بضربها  بحديد حتى الموت، و قال الطفل أن ذلك الشخص لم يكن محبوبا على الاطلاق في الفترة الأخيرة خاصة ان عملت زوجته و  اصبح هو عاطلا . 

رجل زوجته غيرته المفرطة زميل

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