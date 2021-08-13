الفرح تحول لمأتم.. وفاة ضيوف الزفاف لهذا السبب

يهتم العريس و العروس بأدق التفاصيل في علاقتهما، خاصة التي يتعلق منها بتفاصيل حفل زفافهما، و لكن قد يحدث شيئا ما خارج الحسابات و التوقعات يهدم كل الخطط .

حسب ما ورد في "سبوتنيك" فإن حفل زفاف في اليمن تحول إلى مأتم بعد أن ضربت صاعقة رعدية الزفاف و قتلت إمرأتين و أصابت العشرات من النساء اللاتي كن يحضرن العرس .



وفقا لما تداوله رواد التواصل الإجتماعي في اليمن، فإن حفل العرس كان يسير بكل سلاسة و هدوء و كان الجميع يعيش حالة من السعادة و الفرح إلا أن صاعقة رعدية ضربت الزفاف,.

فوجئ المدعوون بسقوط سيدتين بسبب ضرب الصاعقة لهن، و سيدات آخري نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج منهم حالات خطيرة .

جدير بالذكر أن الأقمشة البيضاء التي كانت تعلق للعرس تم تبديلها بالسوداء، لتلقي العزاء في وفاة السيدات اللاتي سقطوا نتيجة تلك الكارثة الطبيعية أالتي كانت خارج سيطرة الجميع .

