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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اتهموه زورا .. شباب يتعدون على شخص ويسحلون حتى الموت

صدى البلد

تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب بعد أن قامت مجموعة من الشباب بسحله و ضربه حتى الموت في الجزائر و اتهموه زورا بإحراق الغابات و إشعال النيران فيها . 


وفقا لوسائل التواصل الاجتماعي الجزائرية، فإن الشاب الجزائري " إسماعيل" الذي تداول رواد التواصل الاجتماعي في الجزائر اسمه تعرض للسحل و الضرب على يد مجموعة من الشباب في مدينة" "نات إيراثن" الجزائرية . 

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وفقا لما ورد في تحقيقات الشرطة و تداولته وسائل الإعلام، فإن مقاطع الفيديو المتداولة أثبتت براءة ذلك الشاب و أنه لم يكن له أي صلة بحرائق الغابات . 


قامت الشرطة الجزائرية بمحاولة فض الاشتباك بين مجموعة الشباب و الرجل الذي كانوا ممسكين به و يسحلوه في الشارع، إلا أن المحاولة فشلت و قام الشباب بسحب الرجل من سيارة الشرطة و سحلوه في الشارع و ضربوه حتى الموت . 


جدير بالذكر أن مقاطع الفيديو أكدت أن الشاب بريئا من تهمة إشعال النيران في الغابات، خاصة بعد شهادات مواطنين من البلدة التي يسكن فيها، مؤكدين أنه من المتطوعين لمساعدة المتضررين و غادر منزله حاملا أدوات طبية و مال للمساعدة .

 

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