اتهموه زورا .. شباب يتعدون على شخص ويسحلون حتى الموت

تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب بعد أن قامت مجموعة من الشباب بسحله و ضربه حتى الموت في الجزائر و اتهموه زورا بإحراق الغابات و إشعال النيران فيها .



وفقا لوسائل التواصل الاجتماعي الجزائرية، فإن الشاب الجزائري " إسماعيل" الذي تداول رواد التواصل الاجتماعي في الجزائر اسمه تعرض للسحل و الضرب على يد مجموعة من الشباب في مدينة" "نات إيراثن" الجزائرية .



وفقا لما ورد في تحقيقات الشرطة و تداولته وسائل الإعلام، فإن مقاطع الفيديو المتداولة أثبتت براءة ذلك الشاب و أنه لم يكن له أي صلة بحرائق الغابات .



قامت الشرطة الجزائرية بمحاولة فض الاشتباك بين مجموعة الشباب و الرجل الذي كانوا ممسكين به و يسحلوه في الشارع، إلا أن المحاولة فشلت و قام الشباب بسحب الرجل من سيارة الشرطة و سحلوه في الشارع و ضربوه حتى الموت .



جدير بالذكر أن مقاطع الفيديو أكدت أن الشاب بريئا من تهمة إشعال النيران في الغابات، خاصة بعد شهادات مواطنين من البلدة التي يسكن فيها، مؤكدين أنه من المتطوعين لمساعدة المتضررين و غادر منزله حاملا أدوات طبية و مال للمساعدة .