مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13 - 8 - 2021 و القنوات الناقلة

تقام اليوم الجمعة 13 - 8 - 2021 عدد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم، لعل أبرزها مباراة برينتفورد و أرسنال في إفتتاح الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022، ومباراة فالنسيا أمام خيتافي في الجولة الأولى بالدوري الإسباني الموسم الجديد.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
برينتفورد X أرسنال – 9:00 مساءً - beIN Sports
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
فالنسيا X خيتافي – 9:00 مساءً - beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني
بوروسيا مونشنجلادباخ X بايرن ميونخ – 8.30 مساءً
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
لوريان X موناكو – 9:00 مساءً - beIN Sports
مواعيد مباريات الدوري التركي
بشكتاش X تشايكور ريزا سبور – 8.45 مساءً
مواعيد مباريات الدوري السعودي
النصر X ضمك – 6.05 مساءً
الأهلي X الفيصلي – 7.55 مساءً