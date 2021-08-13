مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13 - 8 - 2021 و القنوات الناقلة

تقام اليوم الجمعة 13 - 8 - 2021 عدد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم، لعل أبرزها مباراة برينتفورد و أرسنال في إفتتاح الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022، ومباراة فالنسيا أمام خيتافي في الجولة الأولى بالدوري الإسباني الموسم الجديد.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي



برينتفورد X أرسنال – 9:00 مساءً - beIN Sports

مواعيد مباريات الدوري الإسباني



فالنسيا X خيتافي – 9:00 مساءً - beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني



بوروسيا مونشنجلادباخ X بايرن ميونخ – 8.30 مساءً

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي



لوريان X موناكو – 9:00 مساءً - beIN Sports

مواعيد مباريات الدوري التركي



بشكتاش X تشايكور ريزا سبور – 8.45 مساءً

مواعيد مباريات الدوري السعودي



النصر X ضمك – 6.05 مساءً

الأهلي X الفيصلي – 7.55 مساءً