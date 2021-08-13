الأحمر يكشف سر قرار اعتزاله وتفاصيل عقده مع الزمالك

كشف أحمد الاحمر نجم يد الزمالك والمنتخب عن تفاصيل تجديد عقده مع الفريق خلال الفترة الحاليه عقب وداع المنتخب لـ اولمبياد طوكيو 2020 .

وأكد الاحمر في تصريحات لـ قناة “الأولى ” المصرية أن عقده مع الزمالك لمدة موسمين مشددا ان الزمالك هو بيته ولن يفكر مطلقا في الرحيل عن النادي .

وأضاف أن قرار بـ اعتزال اللعب الدولي عقب أولمبياد طوكيو 2020 جاء من أجل إتاحة الفرص لنجوم ومواهب جدد للانضمام للمنتخب مشددا ان المنتخب كان قادر على تحقيق ميدالية في الأولمبياد.

وتابع أنه تاثر لشده عقب المباراة لذلك لم يستطيع الحديث في الحوار التليفزيوني حيث ان المنتخب كان قريبا للغاية من الفوز امام اسبانيا وهزم في الدقائق الأخيرة.

وأكمل أن الاجهاد وغياب بعض التفاصيل الصغيرة هي التي تسببت في هزيمة المنتخب ووداع الأولمبياد مشددا أن منتخب اليد كبير وكان ند قوي لفرنسا واسبانيا خلال المباريات .

والدة أحمد الأحمر: أنا أسعد أم في الدنيا بابني وأخلاقه ونجاحاته



قال كابتن مصطفي الأحمر والد اللاعب أحمد الأحمر، إن بكى عندما رأي دموع نجله بعد الخسارة أمام إسبانيا في أولمبياد طوكيو، مردفا:" احمد طول عمره مجتهد وحبه للنجاح شيء أساسي".

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر الاولي المصرية،:" أحمد كان هيلعب كورة في البداية ولكنه اتجه لكورة اليد وحقق إنجازات مفيش حد وصل ليها".

وبدروها قالت فاتن الأحمر، أنا أسعد أم في الدنيا بنجاحات أحمد، مضيفة:" قمة سعادتي أنه قبل ما الناس تقول عليه نجم بيقولوا عليه أخلاقه عالية".



ومن جانبه، روى أحمد الأحمر لاعب الزمالك ومنتخب مصر، سبب عدم قدرته على إكمال حديثه التليفزيوني بعد لقاء إسبانيا ودخوله في نوبة بكاء بعد فقدان فرصة الفوز بالميدالية البرونزية.

وقال الأحمر خلال حواره ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الاولي المصرية"،:" كنا نشعر بقدراتنا على التأهل للنهائي ولكن بعد التفاصيل الصغيرة تسبب في خسارتنا للمباراة وحرمتنا من الفوز بميدالية وهذا كان سبب عدم قدرتي علي الحديث".

وأشار الأحمر إلي أن عقده مع الزمالك سيكون ساري لمدة موسمين بعد تجديده اليوم.