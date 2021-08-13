ضربة البداية بين أرسنال و برينتفورد في الدوري الإنجليزي .. موعد المباراة والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق وجماهير الكرة العالمية لـ متابعة مباراة أرسنال وبرينتفورد في افتتاح بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021- 2022 والتي ستقام على ملعب برينتفورد كومينتي.

موعد المباراة والقنوات الناقله

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة beIN SPORTS

ويسعى فريق آرسنال لـ تحقيق الفوز والحصول على أول ثلاث نقاط في الموسم الجديد، لتحسين بدايته عن الموسم الماضي.

وأعلنت شبكة قنوات بي ان سبورتس أن الكويتي، أحمد البلوشي، هو من سيتولى مهمة التعليق على المباراة.

ومن المتوقع ان يخوض أرسنال المباراة بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: لينو.

خط الدفاع: تشامبرز، بن وايت، بابلو ماري، كيران تيرني.

خط الوسط: ممد النني، تشاكا، بيبي.

خط الهجوم: سميث رو، ساكا، أوباميا

فاز لاعبنا المصري محمد النني، بجائزة أفضل هدف لأرسنال الإنجليزي في موسم 2020-2021.

وحصد النني الجائزة عن هدفه في شباك دوندالك الإيرلندي في بطولة الدوري الأوروبي، والذي سجله بتسديدة قوية بعيدة المدى.

وظفر النني بالجائزة الفردية بعد حصده على أكبر عدد من أصوات الجمهور، ليتم تسليمه الجائزة اليوم في مقر النادي.

وعبر النني عن سعادته بالفوز بالجائزة، معلقًا:"يسعدني جدًا أن أحصل على لقبي في جائزة هدف الموسم 2020-2021! شكرا لكل من صوت لي ، أنا ممتن جدا لدعمكم."