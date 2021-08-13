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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضربة البداية بين أرسنال و برينتفورد في الدوري الإنجليزي .. موعد المباراة والقنوات الناقلة

صدى البلد

تتجه أنظار عشاق وجماهير الكرة العالمية لـ متابعة مباراة أرسنال وبرينتفورد في افتتاح بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021- 2022 والتي ستقام على ملعب  برينتفورد كومينتي.

 

موعد المباراة والقنوات الناقله

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة beIN SPORTS

 

ويسعى فريق  آرسنال لـ تحقيق الفوز والحصول على أول ثلاث نقاط في الموسم الجديد، لتحسين بدايته عن الموسم الماضي.

 

وأعلنت شبكة قنوات بي ان سبورتس أن الكويتي، أحمد البلوشي، هو من سيتولى مهمة التعليق على المباراة.

 

ومن المتوقع ان يخوض أرسنال المباراة بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: لينو.

خط الدفاع: تشامبرز، بن وايت، بابلو ماري، كيران تيرني.

خط الوسط: ممد النني، تشاكا، بيبي.

خط الهجوم: سميث رو، ساكا، أوباميا

 

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صدمة لـ الأهلي بشأن إصابة محمد شريف

فاز لاعبنا المصري محمد النني، بجائزة أفضل هدف لأرسنال الإنجليزي في موسم 2020-2021.

 

وحصد النني الجائزة عن هدفه في شباك دوندالك الإيرلندي في بطولة الدوري الأوروبي، والذي سجله بتسديدة قوية بعيدة المدى.

 

وظفر النني بالجائزة الفردية بعد حصده على أكبر عدد من أصوات الجمهور، ليتم تسليمه الجائزة اليوم في مقر النادي.

 

وعبر النني عن سعادته بالفوز بالجائزة، معلقًا:"يسعدني جدًا أن أحصل على لقبي في جائزة هدف الموسم 2020-2021! شكرا لكل من صوت لي ، أنا ممتن جدا لدعمكم."

الدوري الإنجليزي أرسنال برينتفورد بريميرليج الدوري الانجليزي الممتاز محمد النني

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