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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخبار العالم| تبون يؤكد: حرائق الجزائر مفتعلة وأوقفنا 22 شخصا وطالبان تسيطر على قندهار

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

الرئيس الجزائري: أغلب الحرائق كانت بفعل أياد إجرامية.. وحداد لمدة 3 أيام
قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون الخميس، إن جزءا من الحرائق التي اندلعت في الجزائر تسبب فيها ارتفاع درجات الحرارة، مضيفا أن أغلبها كانت من فعل أياد إجرامية.

بيان عاجل من السعودية بشأن الحرائق في الجزائر
أعلن وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان دعم المملكة العربية السعودية لدولة الجزائر في موجة الحرائق التي اجتاحت عدة مناطق بها مؤخرًا.

الجزائر.. فتح تحقيق بحرق وقتل شاب بعد اتهامه بإشعال الحرائق
أمرت النيابة العامة في الجزائر، بفتح تحقيق في قضية قتل وحرق شاب من قبل مواطنين بولاية تيزي وزو، للاشتباه بتورطه في الحرائق التي اندلعت بالبلاد.

الجيش الجزائري يدفع بمروحيات ضخمة للمساهمة في عمليات إخماد حرائق الغابات
سخرت القيادة العليا للجيش الجزائري، مروحيات ضخمة من نوع MI26 والتي تتميز بقدرة حمولة كبيرة للمشاركة في عمليات إطفاء الحرائق الغابية بولايتي (تيزي وزو - بجاية)، خاصة في المناطق ذات التضاريس الوعرة.

لبنان.. أول تعليق من حزب الله على رفع الدعم عن المحروقات
قالت الكتلة البرلمانية لحزب الله إنها رفضت قرار مصرف لبنان برفع الدعم عن المحروقات، والذي قال إنه يتعارض مع السياسات التي تنتهجها الحكومة والبرلمان.

بيان عاجل من البنتاجون وخارجية أمريكا بشأن أفغانستان
أصدرت وزارة الخارجية والدفاع بالولايات المتحدة الأمريكية بيانًا عاجلاً قالتا فيه إن الوزير أنتوني بلينكن والوزير لويد أوستن أكدا للرئيس الأفغاني أشرف غني استمرار الولايات المتحدة في دعم حكومة أفغانستان أمام التقدم السريع لحركة طالبان.

أفغانستان آيلة للسقوط .. طالبان تعلن سيطرتها على قندهار
أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، بأن حركة طالبان أعلنت سيطرتها الكاملة على مدينة قندهار ثاني أكبر مدينة في أفغانستان.

أمريكا .. بيان شديد اللهجة من الجمهوريين لـ بايدن بسبب أفغانستان
انتقد زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل اليوم الجمعة الرئيس جو بايدن بسبب سياسته "المتهورة" تجاه أفغانستان، في وقت تعمل الولايات المتحدة على إجلاء موظفي سفارتها في مواجهة تقدم طالبان.

تونس .. قيس سعيد يتوعد الفاسدين بسبب الحرائق وملف المياه
حذر رئيس تونس قيس سعيد شبكات الفساد في بلاده، مؤكدًا أنها صارت "أعقد من شبكات تصريف المياه".

سفير الإمارات في إسرائيل: العلاقات بين البلدين مهمة لبناء شرق أوسط جديد
كتب سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى إسرائيل محمد آل خاجة مقالاً مطولاً في صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية قال فيه إن الإنجازات التي حققتها البلدين منذ توقيع معادة السلام بينهما العام الماضي، بدأت في أن تؤتي ثمارها.

 

 

 

الجزائر تبون حرائق الغابات أفغانستان قندهار طالبان

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