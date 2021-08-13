موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري والقنوات الناقلة

تنطلق مساء غد السبت مباراة فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي وإنبي ضمن مؤجلات الجولة الـ 30 من الدوري المصري.

وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة “ أون تايم سبورت 1 ”

وكان الأهلي تعادل أمام الإسماعيلي بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء الماضي في الدوري الممتاز على استاد الإسكندرية في اطار مباريات الجولة 29.



وسجل هدف الأهلي محمد شريف مهاجم الفريق في الدقيقة 22 بينما سجل هدف الإسماعيلي فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 65

ورفع الأهلي رصيده للنقطة 65 والإسماعيلي للنقطة 37 .





ويتبقي جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري

- الأهلي أمام طلائع الجيش، 9:00 مساء يوم الثلاثاء 17- 8- 2021، على ستاد السويس، ضمن مباريات الجولة 31.

- الأهلي أمام المصري، 9:00 مساء يوم الجمعة 20- 8- 2021، على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة 32.

- الأهلي والجونة، ضمن مباريات الجولة 33.

- الأهلي وأسوان ضمن الجولة الأخيرة.

انتشرت خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأخبار التي تتعلق بالنقاط الخاصة بنادي الزمالك بعد تعادل الأهلي والإسماعيلي مساء أمس الأربعاء بنتيجة 1/1، وهذا ما جعل هناك العديد من التساؤلات حول حقيقة خصم نقاط من نادي الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز، وعودة الأهلي لصدارة المجموعة.

وكشف نصر عزام، المستشار القانوني عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن مصير خصم نقاط من رصيده وعودة الأهلي للصدارة في بطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الحالي.

وكتب عزام، : ” الفيفا لا تصدر أي قرارات بخصم نقاط من الأندية في حالة وجود مستحقات بأحكام نهائية على الأندية بعد تعديل اللائحة من أكثر من سنتين.. في حالة وجود أي أحكام نهائية على الأندية فالعقوبة تكون وقف تسجيل لاعبين جدد فقط، ويتم رفع تلك العقوبة فورا بعد دفع تلك المستحقات النهائية”.



وتابع: “بالنسبة للإسماعيلي، قرار خصم 3 نقاط هذا الموسم صدر من لجنة الانضباط بالاتحاد المصري (التي تم إنهاء عملها بعد ذلك من الاتحاد) وليس من الفيفا، بالمخالفة للائحة الاتحاد المصري”.

وأضاف: ” تم الاستئناف عليه أمام المحكمة الرياضية الدولية، والفيفا لم ينظر في أي شكوى تخص نادي النجوم مع نادي الإسماعيلي لأنه نزاع محلي ولم تصدر أي عقوبات بخصم نقاط ضد النادي الاسماعيلي، وهذا القرار صدر من لجنة الانضباط في الاتحاد المصري بالمخالفة للائحة الفيفا وقرارات الاتحاد المصري الذي يقوم بمنع الأندية من القيد في حالة وجود مستحقات متأخرة عليها وهو ما حدث مع اندية أخرى في نفس الموسم”.

اتحاد الكرة ينفي خصم نقاط من الزمالك

من جانبه نفى أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة٬ ما تردد عن خصم 6 نقاط من الزمالك بسبب أزمات مستحقات اللاعبين الأجانب.

وقال أحمد مجاهد، فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "لا يوجد خصم 6 نقاط من الزمالك والاتحاد الدولى لكرة القدم لم يرسل إلينا أى شيء عن هذا الأمر، وإذا تم إرسال ذلك سيتم تطبيقه٬ وتم خصم 3 نقاط من الإسماعيلي بسبب أزمة مستحقات نادى النجوم".

وأضاف: "الإسماعيلي قدم طعنا للمحكمة الرياضية بسبب خصم 3 نقاط، وإذا تم قبول الطعن سيتم عودة الثلاث نقاط مرة أخرى للدراويش".

وعن حسم لقب الدوري: "المواجهات المباشرة هى من تحسم بطل الدورى الممتاز حال تساوي الزمالك والأهلى فى النقاط وهذا البند منذ سنوات طويلة".