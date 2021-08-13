عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة قسم الفن.. تنازل والد بريتني سبيرز عن الوصاية وخلاف إيمي سالم ومحمد سامي في فرح نيللي كريم

نشرة قسم الفن
نشرة قسم الفن

أبرزها تنازل والد بريتني سبيرز عن الوصاية وخلاف إيمي سالم ومحمد سامي في فرح نيللي كريم وممثلة شهيرة تهاجم نور عمرو دياب نشر قسم الفن عدد من الأخبار الفنية  المحلية والعالمية على مدار الساعات الماضية. 

بعد 13 عاما.. والد بريتني سبيرز يتنازل عن الوصاية رسميا ومحاميها يتوعد بمحاكمته

أنهى جيمي سبيرز والد المغنية بريتني سبيرز الجدل الدائر خلال الفترة الماضية بسبب رغبة ابنته في إزاحته من الوصاية عليها الذي فرضته المحكمة منذ 13 عاما وحاولت جاهدة خلال سنوات التخلص منه. 

ممثلة شهيرة تهاجم ابنة عمرو دياب بعد إعلان خطبتها

هاجمت فنانة معتزلة ابنة الفنان عمرو دياب بعد إعلان خطبتها عبر حسابها على تطبيق انستجرام، وتوضيح نيتها للانتقال والإقامة مع خطيبها في منزله. 

تعمد إحراج زميلته.. إيمي سالم تكشف تفاصيل خلافها مع محمد سامي في فرح نيللي كريم

نشرت الفنانة إيمي سالم عبر حسابها على موقع فيسبوك، منشورا مطولا حول موقف محرج تعرضت له في فرح الفنانة نيللي كريم أمس، من المخرج محمد سامي. 

قصة حمادة إسماعيل مغني العجلة الذي بحث عنه ترك آل الشيخ

نشر المستشار ترك آل الشيخ منذ ساعات على حسابه بموقع فيسبوك فيديو لبائع متجول يغني في الشارع أثناء ركوب دراجته ويحاول بيع الزرع على أنغام أغنية “أنا مصمم” للفنان بهاء سلطان. 

أزمة جديدة تطارد حلا شيحة بسبب حساب وهمي على فيسبوك

عاد اسم الفنانة حلا شيحة ليتصدر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي من جديد بسبب صورة جديدة لها انتشرت على موقع فيسبوك وتسببت في جدل كبير حولها. 

وعد فأوفى .. القصة الكاملة لأزمة دياب والمنتج نصر محروس بعد إتمام الصلح بينهما

انتهت أزمة الفنان  دياب مع المنتج نصر محروس بحصوله على مخالصة من جميع المستحقات المالية العالقة بينهما، وأصبح حر للتعاقد مع أي شركة أخرى والعودة للغناء مرة أخرى. 

بعد نجاح Jungle Cruise.. فيلم جديد لإيميلي بلانت ودواين جونسون

بعد نجاح فيلمهما المعروض حاليا في السينمات Jungle Cruise تستعد الممثلة البريطانية إيميلي بلانت للتعاون مرة أخرى مع نجم هوليوود دواين جونسون في فيلم جديد 

في الذكرى الأولى لوفاته.. معلومات لا تعرفها عن "الثعلب المصري" سمير الإسكندراني

يمر اليوم الذكرى الأولى على وفاة الفنان الراحل سمير الإسكندراني الذي توفي العام الماضي، عن عمر يناهز 82 عاما بعد صراع مع المرض

ملحن الألف أغنية .. ذكرى ميلاد الراحل محمد عبد المطلب

يوافق اليوم ذكرى ميلاد الملحن والفنان الراحل محمد عبد المطلب الذي أثرى الفن المصري بمئات الأعمال التي مازالت حاضرة حتى اليوم

بريتني سبيرز ايمي سالم محمد سامى نور عمرو دياب عبير الشرقاوى نشرة الفن

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا.. هونر تعلن عن هاتفها الخارق +Magic3 Pro.. وريلمي تحدد رسميا موعد إطلاق لاب توب Realme Book Slim

أخبار الرياضة.. صدمة لـ الأهلي بشان إصابة محمد شريف.. حقيقة اعتناق هازارد الإسلام

موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري والقنوات الناقلة

أخبار التعليم.. وزير التعليم: كل التوقعات المتداولة عن نتيجة الثانوية العامة 2021 والتنسيق “غلط.. البحث العلمي تعلن عن عضوية أكاديمية الشباب للعلوم GYA لعام 2022

أخبار السيارات| علامات تهدد إطارات سيارتك .. أرخص 5 سيارات

أخبار العالم| تبون يؤكد: حرائق الجزائر مفتعلة وأوقفنا 22 شخصا وطالبان تسيطر على قندهار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حياتي اتدمرت|نهاية مأساوية لحفل زفاف البلوجر آية أسامة

بعد إصابته بـ فيروس A.. شريف مدكور يحذر متابعيه من هذه الأطعمة

لـ ملاك ومستأجري العقارات.. الحبس والغرامة حال عدم القيام بهذا الإجراء

خاص.. مصدر يكشف مدة غياب محمد شريف عن الأهلى

غضب وتدخل الأمن.. ماذا يحدث في قرية سبك الأحد؟

إدين هازارد .. تعرف على حقيقة اعتناق نجم ريال مدريد الدين الإسلامي

رعب يخرج من مياه النيل.. التماسيح تغزو الخرطوم بسبب سد النهضة.. فشل الملء الثاني يدفع بحشرات وزواحف إلى مجرى النهر.. ومصر آمنة منها لهذا السبب

ممثلة شهيرة تهاجم ابنة عمرو دياب بعد إعلان خطبتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذهبية وفضية.. استقبال أسطوري مزين بالورود لـ فريال أشرف وأحمد الجندي بعد إنجازهما في أولمبياد طوكيو | فيديو وصور

بعد حل أزمتها مع نقابة الموسيقيين.. بلقيس تتألق على مسرح النافورة بالأوبرا

الرى تنظم 3 ندوات بـ كنيستى  العذراء والبابا كيرلس بالإسكندرية.. صور

فستان أبيض مكشوف.. حفل زفاف نيللي كريم بالساحل الشمالي.. شاهد

فيديو

ذهبية وفضية.. استقبال أسطوري مزين بالورود لـ فريال أشرف وأحمد الجندي بعد إنجازهما في أولمبياد طوكيو | فيديو وصور

فيديو جراف.. محاضر وخناقات .. أحمد عز وزينة كعب داير في المحاكم

عميد فنون جميلة حلوان: نلتزم بالإجراءات الاحترازية في اختبارات القدرات وعمليات التعقيم مستمرة ..فيديو

رعب في الجمالية .. ما سر وضع سور على برج الاتصالات |فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: حل الأزمة في المنطقة.. كونفدرالية الأمم الديمقراطية مقترحاً

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «7»

إيمان راغب تكتب : رسالة إلى الرئيس

رمضان البيه يكتب: معانٍ وإشارات

كواعب أحمد البراهمي تكتب: التدليل المفسد 

آية السيد تكتب: لماذا تبكى النساء كثيراً؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (2)

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

شريف سمير

لماذا يبكون «ميسى»؟!

بهجت العبيدي

حرية العقل وتطور الأمم

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

اﻟﻤﺰﻳﺪ