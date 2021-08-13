نشرة قسم الفن.. تنازل والد بريتني سبيرز عن الوصاية وخلاف إيمي سالم ومحمد سامي في فرح نيللي كريم

أبرزها تنازل والد بريتني سبيرز عن الوصاية وخلاف إيمي سالم ومحمد سامي في فرح نيللي كريم وممثلة شهيرة تهاجم نور عمرو دياب نشر قسم الفن عدد من الأخبار الفنية المحلية والعالمية على مدار الساعات الماضية.

أنهى جيمي سبيرز والد المغنية بريتني سبيرز الجدل الدائر خلال الفترة الماضية بسبب رغبة ابنته في إزاحته من الوصاية عليها الذي فرضته المحكمة منذ 13 عاما وحاولت جاهدة خلال سنوات التخلص منه.

هاجمت فنانة معتزلة ابنة الفنان عمرو دياب بعد إعلان خطبتها عبر حسابها على تطبيق انستجرام، وتوضيح نيتها للانتقال والإقامة مع خطيبها في منزله.

نشرت الفنانة إيمي سالم عبر حسابها على موقع فيسبوك، منشورا مطولا حول موقف محرج تعرضت له في فرح الفنانة نيللي كريم أمس، من المخرج محمد سامي.

نشر المستشار ترك آل الشيخ منذ ساعات على حسابه بموقع فيسبوك فيديو لبائع متجول يغني في الشارع أثناء ركوب دراجته ويحاول بيع الزرع على أنغام أغنية “أنا مصمم” للفنان بهاء سلطان.

عاد اسم الفنانة حلا شيحة ليتصدر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي من جديد بسبب صورة جديدة لها انتشرت على موقع فيسبوك وتسببت في جدل كبير حولها.

انتهت أزمة الفنان دياب مع المنتج نصر محروس بحصوله على مخالصة من جميع المستحقات المالية العالقة بينهما، وأصبح حر للتعاقد مع أي شركة أخرى والعودة للغناء مرة أخرى.

بعد نجاح فيلمهما المعروض حاليا في السينمات Jungle Cruise تستعد الممثلة البريطانية إيميلي بلانت للتعاون مرة أخرى مع نجم هوليوود دواين جونسون في فيلم جديد

يمر اليوم الذكرى الأولى على وفاة الفنان الراحل سمير الإسكندراني الذي توفي العام الماضي، عن عمر يناهز 82 عاما بعد صراع مع المرض

يوافق اليوم ذكرى ميلاد الملحن والفنان الراحل محمد عبد المطلب الذي أثرى الفن المصري بمئات الأعمال التي مازالت حاضرة حتى اليوم