أخبار الرياضة.. صدمة لـ الأهلي بشان إصابة محمد شريف.. حقيقة اعتناق هازارد الإسلام

نشر موقع صدى البلد، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة سواء على الساحة المحلية أو الأفريقية أو العالمية.

خاص.. مصدر يكشف مدة غياب محمد شريف عن الأهلى



كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي عن فترة غياب محمد شريف مهاجم الفريق بعد إصابته بشد فى العضلة الخلفية فى مباراة الإسماعيلى أمس فى الدورى.

إدين هازارد .. تعرف على حقيقة اعتناق نجم ريال مدريد الدين الإسلامي



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن إعلان البلجيكي إيدين هازارد لاعب وسط فريق ريال مدريد إسلامه وذلك بعد تغيير خانة الديانة في صفحة اللاعب على ويكيبيديا إلى الإسلام.



وحسب تداول البعض أن الخبر منسوب لـ"BBC" البريطانية والتي لم تنشر أي خبر يتعلق بهذا الأمر.

الزمالك يفجر مفاجأة بشأن عودة النقاز للفريق وموعد انتخابات المجلس



كشف محمد الإتربي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن حقيقة قرب عودة حمدي النقاز نجم الفريق السابق والذي فسخ تعاقده مع الترجي خلال الأيام الماضية.

وأكد محمد الاتربي في تصريحات لـ قناة “ اون تايم سبورت ” أن النادي سيتطلع رأي المحامي في القضية خاصة وان الصورة ليست واضحة .

الأحمر يكشف سر قرار اعتزاله وتفاصيل عقده مع الزمالك

كشف أحمد الأحمر نجم يد الزمالك والمنتخب عن تفاصيل تجديد عقده مع الفريق خلال الفترة الحالية عقب وداع المنتخب لـ أولمبياد طوكيو 2020 .

وأكد الأحمر في تصريحات لـ قناة “الأولى ” المصرية أن عقده مع الزمالك لمدة موسمين مشددا ان الزمالك هو بيته ولن يفكر مطلقا في الرحيل عن النادي .

نائب رئيس الزمالك يكشف موقف انتخابات النادي وحقيقة خصم نقاط من الفريق



كشف محمد الإتربي نائب رئيس نادي الزمالك عن موقف وموعد انتخابات مجلس إدارة النادي المقبلة.

وأكد الإتربي في تصريحات لـ قناة “ اون تايم سبورت ” أن المجلس الحالي لم يتم إبلاغه بموعد إقامة الانتخابات او فتح باب الترشح مشددا أن اللجنة تنتظر قرار الجهة الإدارية المسؤولة.

صدمة لـ الأهلي بشأن إصابة محمد شريف



كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن تفاصيل إصابة محمد شريف نجم ومهاجم الأهلي خلال مباراة الفريق أمام الإسماعيلي .

وأكد شوبير في تصريحات لـ قناة “ أون تايم سبورت ” أن إصابة محمد شريف ستحتاج لـ 10 أيام ومن الممكن أن تزيد عن تلك المدة مشددا ان غياب شريف على الأغلب سيكون بنهاية الموسم الكروي

تحملت نفقات الكاراتيه 18 عاما .. "جيانا فاروق" تطالب بـ تعديل لوائح الميداليات الأوليمبية



أكدت جيانا فاروق نجمه الأهلي والمنتخب والمتوجه بـ الميدالية البرونزية بـ أولمبياد طوكيو 2020 أن فكرة وجود راع لها كانت منذ عامين فقط ولكنها قبل ذلك كانت تتحمل جميع نفقات اللعبة.