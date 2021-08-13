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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أبرز اهتمامات صحف الكويت الصادرة اليوم

مصر تسجل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات.. وتبون يؤكد: حرائق الجزائر بفعل فاعل.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

صدى البلد

السيسي في اليوم العالمي للشباب: بسواعدهم نكتب تاريخًا استثنائيًا
تونس: اندلاع حرائق في عدة مناطق جبلية بسبب ارتفاع درجات الحرارة
الجزائر.. إخماد حريق غابة بوسكيكن في الماء الأبيض
عون يستدعي حاكم مصرف لبنان بعد قراره برفع الدعم عن المحروقات
طالبان تعلن سيطرتها الكاملة على قندهار ثاني أكبر مدن أفغانستان
أمريكا وبريطانيا ترسلان آلاف الجنود لإجلاء دبلوماسيين ورعايا من أفغانستان

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الوطن" إن القوات المسلحة المصرية أعلنت استشهاد وإصابة تسعه من أفراد القوات المسلحة والقضاء على 13 من العناصر التكفيرية في شبه جزيرة سيناء الواقعة شمال شرقي البلاد، مشيرةً إلى أن أنه تم خلال هذه العمليات ضبط 15 بندقية آلية وكميات من الذخائر مختلفة الأعيرة و20 خزنة بندقية آلية وعدد من الدراجات النارية "التي تستخدمها العناصر التكفيرية في تنفيذ عملياتها الإرهابية".

وذكرت "الراي" أن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل  95 إصابة جديدة بفيروس كورونا وسبع حالات وفاة، مقارنة مع 91 إصابة وتسع وفيات الأربعاء، مشيرةً إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 285061 من ضمنهم 233729 حالة تم شفاؤها، و 16604 حالة وفاة".

وأبرزت "الأنباء" كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال: "ي اليوم العالمي للشباب، أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لشباب مصر العظيم، فهم نصف الحاضر وكل المستقبل، وبسواعدهم يكتب وطننا الغالي تاريخا استثنائيا من العمل والبناء والنهوض. وأكد الرئيس السيسي ثقته المطلقة في شباب مصر، وحماسهم وعزيمتهم، ليتحقق الحلم الأصيل في بناء وطن العزة والفخر والكرامة، بشبابها.

على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "القبس" إن الدفاع المدني التونسي أعلن الخميس أن ارتفاع درجات الحرارة قد ساهم في إذكاء اندلاع نحو ثلاثين حريقا في مناطق جبلية متفرقة من البلاد، مشيرا إلى إجلاء العديد من العائلات ومؤكدا على أن الكارثة لم تتسبب في سقوط أرواح، وأن ستة منازل قد احترقت "جزئيا".

وذكرت "الوطن" أن الرئيس اللبناني ميشال عون استدعى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة غداة قراره رفع الدعم عن المحروقات، وكان سلامة أبلغ المجلس الأعلى للدفاع خلال اجتماعه أمس في قصر بعبدا برئاسة عون، عدم قدرته على دعم شراء المحروقات.

وقالت "الراي" إن مصالح الحماية المدنية لولاية تبسة الجزائرية أعلنت إخماد حريق غابة بوسكيكين في جبل الدكان ببلدية الماء الأبيض فيما تتواصل عمليات التبريد والحراسة الأمنية تفاديا لأي طارئ.

وأشارت "الأنباء" إلى أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أعلن أن غالبية الحرائق التي شهدتها البلاد منذ الاثنين الماضي، مفتعلة "من قبل أيادٍ إجرامية"، مضيفاً أنه تم إيقاف 22 شخصاً للاشتباه بضلوعهم في إضرام تلك الحرائق، وأضاف تبون، في خطاب للجزائريين، نقله التلفزيون الرسمي، أنه "لا يجب السقوط في فخ منظمتين إرهابيتين تحاولان ضرب الوحدة الوطنية"، وهما حركتا رشاد الإسلامية وحركة الماك المطالبة بانفصال منطقة القبائل.

دوليًا، قالت "الوطن" إن حركة طالبان أعلنت أنها استولت على قندهار، ثاني أكبر مدينة في أفغانستان، ما يترك العاصمة فقط وبعض الجيوب حولها تحت سيطرة قوات الحكومة الأفغانية.

وأشارت "الراي" إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا قررتا إرسال آلاف الجنود إلى أفغانستان، لإجلاء دبلوماسيين ورعايا للدولتين وموظفين أفغان مع التقدم السريع لحركة طالبان باتجاه كابول.

 

 

 

الكويت مصر كورونا فيروس كورونا الجزائر تبون حرائق الغابات السيسي

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