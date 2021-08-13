سيناء تشارك  في المؤتمر الدولى لصون الطبيعة ومواردها بشرم الشيخ

قال الدكتور الشافعي أحمد موسى الربع المشرف على المركز البحثى التطبيقي بسيناء بفرع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالعريش، إنه سيتم الاشتراك فى المؤتمر الدولى لصون الطبيعة ومواردها - نحو تفعيل استراتيجية 2030 وما بعدها، والذي يعقد بشرم الشيخ خلال الفترة من 28 أغسطس الجارى حتى الأول من سبتمبر المقبل تحت رعاية كل من : الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة الدولة لشؤون البيئة ، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.



وأضاف أن المؤتمر يعقد كأحد آليات تفعيل اعلان مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة تحت شعار : " الاستثمار فى التنوع البيولوجى من أجل الناس والكوكب " الذي عقد فى الفترة من 17-29 نوفمبر 2018 بمدينة شرم الشيخ برعاية ورئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

منصة دولية

ويعد المؤتمر منصو دولية لمناقشة المستجدات في مجال صون الطبيعة ومواردها المتجددة والغير متجددة مثل : التنوع البيولوجى والثروات المعدنية ، المواقع الأثرية ، والمياه والتربة ، وعرض مشاكل وتحديات تغير المناخ وتدهور الأراضى والتصحر وصون التراث الثقافى والحضارى في جميع المناطق المصرية والإقليمية والعالمية وكذلك مناقشة التجارب الدولية الناجحة لتعزيز الاستفادة منها .

كما يعد هذا المؤتمر هو الأول للجنة صون الطبيعة ، وذلك بعد بداية نشاطها عام 2018 .

وأضاف الشافعي ، أن المركز البحثى التطبيقى بسيناء فرع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، يساهم فى تقديم الحلول العلمية المناسبة للنهوض بعملية التنمية بسيناء من خلال : تأهيل الشباب والفتيات والمرأة لسوق العمل، وكذالك الاستخدام الأمثل للطاقة المتجددة عن طريق رفع مياه الآبار بالطاقة الشمسية فى مركزى نخل والحسنة بمحافظة شمال سيناء .. بالإضافة إلى بناء المنازل الموفرة للطاقة فى مركز نخل بوسط سيناء.

