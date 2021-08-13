الشئون التنفيذية لنقل وترميم الآثار: المتحف المصرى الكبير يعد الأكبر في عرض حضارة واحدة

قال الدكتور عيسي زيدان، مدير عام الشؤون التنفيذية لنقل وترميم الآثار بالمتحف المصرى الكبير، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف الهيئة الهندسية بتولي الأعمال بالمتحف المصرى الكبير، مشيرا إلى أنه قبل توليها الأعمال بالمتحف كانت نسبة الأعمال التي تمت حوالي 17%.



وأضاف عيسي زيدان خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه بعد تولي الهيئة الهندسية وصلت نسبة الأعمال بالمتحف المصرى الكبير إلى 100%، موضحا أنه يعتبر الآن مشروع القرن ويوجد به أكبر هدية ستقدمها مصر.



وتابع أنه لا يوجد وقت محدد لبدء العمل فى المتحف، حيث أنها مستمرة لمدة 24 ساعة من أجل القدرة على تحقيق الحلم وهو إفتتاحه، لافتا إلى أنه يعد أكبر متحف يعرض حضارة مصرية واحدة، كما أنه متفرد بآثار وقطع غير موجودة فى العالم.



