نصف الحاضر وكل المستقبل..صباح البلد يشيد بدور الرئيس السيسي في تمكين الشباب

قال الإعلامي محمد جاد، إن الرئيس السيسي وجه بالأمس التحية والتقدير للشباب المصري، وذلك خلال كلمته في اليوم العالمي للشباب، متابعا: "الرئيس السيسي وصف الشباب أنهم نصف الحاضر وكل المستقبل".



وأضاف "محمد جاد" خلال تقديمه لبرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي أولى الشباب اهتماما واضحا منذ توليه إدارة البلاد، مسترسلا: "الدولة أطلقت البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة والذي يعد أولى خطوات تمكين الشباب".



وأشاد بـ الدولة وجهودها في تمكين الشباب، من خلال مؤتمرات الشباب التي يدعو الرئيس السيسي لها باستمرار، متابعا: "الدولة فاهمة وحاسة بدور الشباب ومقدارهم".



وأوضحت الإعلامية لميس سلامة، أن ما تم تحقيقه في عهد الرئيس السيسي لم يكن يتوقعه أحد، خاصة ملف الشباب وتمكينهم.



وأكملت: الدولة تبذل جهودا مستمرة من أجل توفير الدعم الكافي للشباب، متابعة: مصر تسعى لتطوير وتمكين الشباب لبناء وطن متقدم.



