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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ماجد سامي يسترجع ذكرياته مع الراحل طه عثمان لاعب وادي دجلة

صدى البلد

نشر ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة صورة له مع طه عثمان لاعب وادي دجلة الذي توفي أمس في حادث أليم. 
 

واسترجع ماجد سامي ذكرياته مع طه عثمان قائلا "طه عثمان و وادي دجلة و الاختيارات... 
أشبال وادي دجلة أمثال بسام و عاطي و هلال و مرعي و رضا و سعيد و عاطف و شريف و بودي و أيمن و كريم حافظ و كريم الدبيس و شوقي و زيزو و مارو و المرحوم طه عثمان قصة عمل شاق (اختاره) وادي دجلة بحثاً عن صناعة نجوم جدد للكرة المصرية على شاكلة محمد شريف هداف الدوري المصري الحالي.
 

وأضاف "التقطت هذه الصورة في ٢٠١٥ كان عمر رقم ٧٧ (محمد رضا)  وقتها ١٤ سنة و كان مع دفعته في أكاديمية النادي و كان حلمهم و سؤالهم في ذلك اليوم -امتا نلعب للفريق الأول- كتير منهم وصلوا للفريق و بقوا نجومه و كتير منهم لم يصيبه (إختيار) مدربي الفريق الأول و منهم المرحوم طه عثمان ، كان طه في غاية الأدب، قليل الشكوى، لا يعترض و لكنه لا يستسلم أيضاً، لعب لأندية في مستوى أقل و ظل يكافح سعياً لتحقيق حلمه إلا أن الله كان له (اختيار) أخر. 

 

وتابع "سيلعب لاعبو وادي دجلة مبارياتهم الخمس القادمة لروح فقيدهم و دعماً لأسرته المكلومة بعد أن علموا بأن إدارة الفريق قد (إختارت) وضع إسم المرحوم طه عثمان في قائمة مكافئات الفريق الأول بالنادي فيما تبقى من مباريات الموسم الحالي الله يرحمك يا طه".

 

وتوفي طه عثمان لاعب فريق المصرية للاتصالات الحالي ووادي دجلة السابق،  صباح امس، الخميس، إثر حادث أليم في المنيا.

ونعى حسام عرفات لاعب وادي دجلة طه عثمان، حيث كتب عبر نشر صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وكتب:" يارب يرحمك ياحبيبي واخويا ويصبرنا يارب".

وكان طه عثمان رحل عن صفوف وادي دجلة، في 2019، بعد انتهاء عقده مع الفريق.
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10227808975909482&id=1222145644

الدوري المصري المصرية للاتصالات نادي وادي دجلة وادي دجلة طه عثمان

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