مصر للطيران تسير اليوم 86 رحلة جوية.. اعرف أبرز الوجهات الدولية

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الجمعة، 86 رحلة جوية تنقل نحو 10 آلاف راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وجهات دولية

وتنظم مصر للطيران، 83 رحلة جوية بمعدل 65 رحلة دولية إلى كل من دبي، بغداد، لاجوس، كازبلانكا، أكرا، تونس، دوالا، الدوحه، مدريد، أثينا، لارناكا، دوسلدورف، لندن، نيويورك، ميلانو، ميونيخ، بودابيست، البحرين، الخرطوم، عمَان، بيروت، الشارقة، نيروبي، عنتيبي،أديس أبابا،واشنطن، إربيل، روما، باريس، أبوجا، جنيف، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، بروكسل، برلين، موسكو، أبوظبي، جوبا، فيينا.

كما تسير مصر للطيران، اليوم، 15 رحلة داخلية الى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و3 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 9866 راكبا .

إجراءات لمواجهة كورونا

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

كما يمكن للقادمين مباشرة على متن رحلات مصر للطيران أو الرحلات الأجنبية أو الخاصة، إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.