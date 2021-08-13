عمرو أديب: حيحصل إيه في الكون يعني لو خدنا الدوري

علق الإعلامي عمرو أديب على اشتعال المنافسة بين الزمالك والأهلي على لقب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي أمام الإسماعيلي الذي أتاح للزمالك الأفراد بصدارة الدوري بفارق نقطتين عن الأهلي.
وكتب عمرو أديب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "أنا من الجيل اللي ياما شاف الزمالك متقدم فى الدوري وبعدين فجاه قدمه على طبق من دهب للأهلي . ياما قدمنا هدايا مجانيه . الجيل ده لازم يتوقف عن العاده دي ولما الاهلى يوم الإسماعيلي يقدملنا هديه مش لازم نردها مره الحظ يتغير لينا وليهم وهو ايه اللي حيحصل فى الكون يعنى لو خدنا الدوري".
وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق غداً بالإسماعيلية استعدادا لخوض مباراة الإسماعيلي المقرر لها في السابعة مساء السبت المقبل باستاد الإسماعيلية في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.
وتضم القائمة كلا من:
حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم "جنش" – محمد أبو جبل
خط الدفاع : حمزة المثلوثي – حازم إمام – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح
خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – إسلام جابر – أيمن حفني
خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي – حميد أحداد.
ويتصدر الزمالك جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد ٦٧ نقطة بعد خوض ٢٩ مباراة
https://twitter.com/Amradib/status/1426076260778889217?s=19