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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ياما قدمنا هدايا للأهلي..

عمرو أديب: حيحصل إيه في الكون يعني لو خدنا الدوري

صدى البلد

علق الإعلامي عمرو أديب على اشتعال المنافسة بين الزمالك والأهلي على لقب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي أمام الإسماعيلي الذي أتاح للزمالك الأفراد بصدارة الدوري بفارق نقطتين عن الأهلي.

 

‏وكتب عمرو أديب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "أنا من الجيل اللي ياما شاف الزمالك متقدم فى الدوري وبعدين فجاه قدمه على طبق من دهب للأهلي . ياما قدمنا هدايا مجانيه . الجيل ده لازم يتوقف عن العاده دي  ولما الاهلى يوم الإسماعيلي يقدملنا هديه مش لازم نردها مره الحظ يتغير لينا وليهم وهو ايه اللي حيحصل فى الكون يعنى  لو خدنا الدوري".


 

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق غداً بالإسماعيلية استعدادا لخوض مباراة الإسماعيلي المقرر لها في السابعة مساء السبت المقبل باستاد الإسماعيلية في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

 

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم "جنش" – محمد أبو جبل
خط الدفاع : حمزة المثلوثي – حازم إمام – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح  
خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز  - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – إسلام جابر – أيمن حفني 
خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي – حميد أحداد.

ويتصدر الزمالك جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد ٦٧ نقطة بعد خوض ٢٩ مباراة

https://twitter.com/Amradib/status/1426076260778889217?s=19

الدوري الأهلى الدوري المصري الدوري الممتاز نادي الزمالك الإعلامي عمرو أديب

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