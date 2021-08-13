مسئول بالصحة يؤكد: إقبال غير مسبوق على مراكز لقاحات كورونا وجميعها آمنة

قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية لوزارة الصحة، إن هناك إقبالا غير مسبوق من المواطنين على تلقي لقاحات كورونا، ويأتي ذلك استشعارا من المواطنين بأهمية أخذ اللقاحات، معقبا: "مع زيادة أعداد مصابي كورونا في العالم فإن سرعة الإقبال على لقاحات كورونا هو الحل الناجز".

وأضاف الدكتور محمد عبد الفتاح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية " إكسترا نيوز"، أن وعي المواطنين يزداد يوميا، وتماشيا مع ذلك فإن هناك أكثر من 500 مركز طبي مفتوحا ، اليوم ، أمام المواطنين لتلقي لقاحات كورونا.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية لوزارة الصحة إلى أن هناك 126 مركز تطعيم للمسافرين للخارج ، موضحا بأن رسائل تلقي لقاح كورونا أصبحت فورية ، ويتم إرسالها للمواطنين عبر الهواتف ، بشكل يومي ، ومذكور بها مواعيد الإقبال ، وذلك لتنظيم الدخول.

وتابع : اللقاحات تتدفق للدولة المصرية ، وذلك بجهود القادة السياسية كافة، ونناشد المواطنين بالإقبال على المراكز الطبية ، المفتوحة على مستوى المحافظة لتلقي طلبات اللقاح.

وأكد أنه في حالة عدم تسجيل المواطن إلكترونيا، فإنه بإمكانه التوجه لـ أقرب مركز طبي تابع لوزارة الصحة، متابعا: "تقنيات صناعة اللقاحات هي التي تشكل الاختلاف بينها وجميعها مرخصة من منظمة الصحة العالمية وجميعها آمنة".