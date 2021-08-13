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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المتحف المصري الكبير

الاستعانة بالتكنولوجيا لشرح مجموعة توت عنخ أمون بالمتحف المصرى الكبير

الملك توت عنخ امون
الملك توت عنخ امون

قالت مني نعمان، مسئول العرض المتحفي بالمتحف المصرى الكبير، إن مجموعة توت عنخ أمون سيتم عرضها على مساحة 7 ألاف متر مربع، مشيرة إلى أنه تم تجنب طريقة العرض القديمة والمتعارف عليها والبدء فى خلق جو جميل للزائر وليس فقط المتخصصين.


وأضافت مني نعمان خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولي"، أنه خلال شرح تفاصيل عن مجموعة الملك توت عنخ أمون تم الإستعانة بالوسائل الكنولوجية الحديثة، موضحة أن المتحف المصرى الكبير ليس مجرد قطعة أثرية فقط، حيث انه يوجد مركز للمؤتمرات والترميم، والذى سيكون جهة جذب للكثير من المتخصصين والدارسين.
 

وفي سياق آخر، قالت منى نعمان، مسئول العرض المتحفي بالمتحف المصرى الكبير، إن الزائر سييدأ جولته بالمتحف من خلال المسلة المعلقة، والتي يتم إعتبارها بناء منفردا بذاته، لأنه مميز وغير متكرر من أجل إبراز خرطوش الملك رمسيس الثاني الموجود على الجزء السفلي من المسلة.


وأضافت أنه سيكون هناك مجموعة من الحدائق المتحفية التي ستحتوي على مزروعات تم زراعاتها بأيام المصرى القديم، إضافة إلى حائط الأهرامات الذى يمتد بطول 600 متر و45 متر إرتفاع والبهو العظيم الذى يحتوى على مجموعة تماثيل، كما سيكون هناك قاعة مفتوحة أو أسلوب جديد للعرض يطلق عليه الدرج العظيم.


وتابعت أن الدرج العظيم يرتفع بإرتفاع 180 درجة ويشمل حوالى 65 قطعة أثرية متفردة جدا لتماثيل كبيرة لملوك مصر العظام، معقبة: "هتكون زى الحدوتة للزائر ليس مجرد أنه يشوف القطعة الأثرية".

المتحف المصري الكبير مجموعة توت عنخ أمون الوسائل الكنولوجية الحديثة الحدائق المتحفية الدرج العظيم

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