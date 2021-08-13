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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

156 مليون دولار مبيعات قميص ميسي في 24 ساعة.. أول إيراد إلى باريس سان جيرمان

ميسي
ميسي

أعلن نادي باريس سان جيرمان رسميا الحصول على خدمات الأرجنتيني ليونيل ميسي النجم التاريخي لفريق برشلونة الإسباني. 

 

وتوجهت الأنظار لـ العاصمة الفرنسية باريس بعد انتقال ميسي وتكوين فريق كبير وقوي يضم اقوي لاعبي العالم في وقت واحد بجانب البرازيلي نيمار وراموس ودي ماريا ومبابي. 

وخلال 24 ساعة فقط من وصول ميسي لـ باريس سان جيرمان حقق رقم قياسي تاريخي للنادي حيث تم بيع قمصان اللاعب الجديدة بمبلغ وصل إلى 156.416 مليون دولار حيث تم بيع عدد 832 ألف قميص . 

ويحمل ميسي القميص رقم 30 مع فريق باريس سان جيرمان.

 

احتفالات باريس سان جيرمان 

 

رصدت عدسات الكاميرات اللحظات الأولى من وصول ميسي إلى مقر تدريبات باريس سان جيرمان واستقبال اللاعبين له.

حيث استقبل ميسي فور وصوله الإسباني سيرجيو راموس والفرنسي كليان مبابي بالأحضان.

وسيطرت حالة من التفاؤل على البرغوث الأرجنتيني وفق ما رصدته عدسات باريس سان جيرمان وأظهر مهارات فنية رائعة في التدريبات.

أعرب دي ماريا لاعب فريق باريس سان جيرمان عن سعادته باللعب بجانب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المنضم حديثا لفريق العاصمة الفرنسية.

وفي تصريحات صحفية قال دي ماريا: خلال فترة تواجدنا في جزيرة إيبيزا ميسي أكد لنا تواجده مع برشلونة الفترة المقبل وبالفعل أخبر أولاده بذلك إلا أن حدث ما حدث .

وأكمل دي ماريا : كل شيء حلمت به تحقق خلال شهر واحد الفوز بجائزة كوبا أمريكا مع الأرجنتين واللعب مع ميسي في ناد واحد إنه شيء استثنائي بالنسبة لي.

ميسي برشلونة باريس سان جيرمان دي ماريا باريس راموس

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