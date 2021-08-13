رئيس الوزراء يتابع تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.. ونواب: يستهدف توفير فرص عمل جديدة للأجيال القادمة.. وتحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والاقتصادي

برلمانية: تنمية الأسر المصرية مشروع تنموي عملاق يعكس رؤية القيادة السياسية الثاقبة

نائبة: السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا منذ سنوات طويلة لمواجهة الزيادة السكانية

برلمانية: تنمية الأسرة المصرية من البرامج المبتكرة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا،الأربعاء ، لمتابعة الخطوات الخاصة بتنفيذ المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، تمهيدا لإطلاقه، من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ومسئولى شركات الخطة الإعلامية للمشروع، وبمشاركة عبر تقنية الفيديو كونفرانس لكل من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومى للمرأة، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافى.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى ما يحظى به المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، من اهتمام من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذى طالب بالعمل على سرعة البدء بتفعيل برامج تنمية الأسرة المصرية، لما لهذا المشروع من دور كبير فى الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة المصرية من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية، منوهاً إلى أن اجتماع اليوم يأتى فى إطار المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من خطوات وإجراءات تسهم فى دخول المشروع حيز التنفيذ، ومن بين ذلك ما يتعلق بالحملة الإعلامية الخاصة به، للتعريف بمختلف برامج التنمية، وانعكاس تطبيقها فى جودة حياة المواطنين.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الخطة الاستراتيجية متكاملة الأبعاد والمحاور لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والتي سيتم من خلالها إدارة القضية السكانية من منظور شامل؛ للارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية، لافتة إلى أن هذه الخطة سيتم تنفيذها على عدة مراحل، وترتكز علي محاور أبرزها التمكين الاقتصادي للمرأة، والذي يتمثل في تدريب مليوني سيدة، وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لحوالي مليون سيدة، وتنظيم زيارات منزلية من قبل وزارة الصحة لتلبية احتياجات النساء من وسائل تنظيم الأسرة، فضلًا عن توفير تدريب لرائدات ريفيات، والدفع بمزيد من الطبيبات لتوفير وسائل التنظيم، بالإضافة إلي تنظيم برامج توعوية للشباب المقبلين على الزواج من خلال وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي.

وحول هذا الأمر، أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بالخطوات الجادة التى تنتهجها الحكومة، مؤكدين أن تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والاقتصادي، يعكس رؤية القيادة السياسية في ايجاد فرص عمل جديدة للاجيال القادمة، موضحًا أن ذلك ينعكس بالايجاب على المواطن ويخفض معدلات الفقر مما يرفع مستوى المعيشة.

بداية ، أكدت النائبة، إيفلين متى عضو مجلس النواب ، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، هو مشروع القرن ، لافتة إلى أن الهدف الأساسي منه، يتمثل فى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والاقتصادي، وانتهاء إشكاليات الزيادة السكانية، فضلا عن الارتقاء بخصائص السكان، ومعالجة كافة المشكلات الاجتماعية ، والإقتصادية الأساسية المتعلقة بالأسرة المصرية.

وأكدت" متى" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المشروع القومي لتنمية الأسر المصرية،مشروع تنموي عملاق يعكس فكر و رؤية القيادة السياسية الثاقبة،في ايجاد فرص عمل جديدة للأجيال القادمة، وذلك من خلال إطلاق مشروعات صغيرة ومتوسطة داخل القرى والمحافظات ، فضلا عن أنه يعمل على تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والاقتصادي، الأمر الذي ينعكس بالايجاب على المواطن ، ويخفض معدلات الفقر مما يرفع مستوى المعيشة.

من جانبه صرحت الدكتورة علبة الألفي عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، هدفه في الأساس تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والاقتصادي، وانتهاء عصر الزيادة السكانية، فضلا عن الارتقاء بخصائص السكان، ومعالجة الموضوعات والشواغل الاجتماعية الأساسية الخاصة بالأسرة المصرية.

وأوضحت النائبة علبة الألفي فى بيان صحفى لها أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا منذ سنوات طويلة لمواجهة القضية السكانية وقد كلف الحكومة بالإسراع في وضع خطة قوية لمجابهة النمو السكاني المطرد، الذي يعتبر من أهم المعوقات أمام الإصلاح الاقتصادي.

وأكدت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن برنامج تنمية الأسرة المصرية، يعتبر من البرنامج المبتكرة، التي تركز بالأساس على نجاح مشروع تكافل وكرامة والذي نفذ خلال الشهور الماضية ولاقي قبولًا والتزامًا مجتمعيًا كبيرًا بين المواطنين والمؤسسات.

وقالت دكتورة عبلة الألفي إن الزيادة السكانية التي حدثت في مصر منذ 2011 وحتى اليوم غير طبيعية، وتمثل مجموع سكان 3 دول عربية، وعبئا على كافة الأجهزة التنفيذية، وتعني انخفاض نصيب الفرد من كافة الموارد، وتقلل من فرص التعليم وكثافة كبيرة في الفصول، مشيرة أن سنويا يلتحق نحو 5 ملايين تلميذ بالتعليم سنويا، ويحتاجون 1000 فصل وتكلفة الفصل 100 ألف جنيه، ويتبع ذلك نقص في فرص العمل المتاحة، لاسيما مع زيادة الخريجين في ظل محدودية الموارد.

واكدت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والاقتصادي، يعكس رؤية القيادة السياسية في ايجاد فرص عمل جديدة للاجيال القادمة، موضحًا أن ذلك ينعكس بالايجاب على المواطن ويخفض معدلات الفقر مما يرفع مستوى المعيشة.

وفى سياق متصل ،أشادت النائبة مني عبدالله، عضو مجلس النواب ،بحرص رئيس الجمهورية، على متابعة مستجدات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية أولا بأول، مؤكدة على أن الهدف الأساسي من "المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية" في الأساس هو تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والاقتصادي، وانتهاء عصر الزيادة السكانية، فضلا عن الارتقاء بخصائص السكان، ومعالجة الموضوعات والشواغل الاجتماعية الأساسية الخاصة بالأسرة المصرية.

وأوضحت عبدالله، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا منذ سنوات طويلة لمواجهة القضية السكانية وقد كلف الحكومة بالإسراع في وضع خطة قوية لمجابهة النمو السكاني المطرد، الذي يعتبر من أهم المعوقات أمام الإصلاح الاقتصادي.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن برنامج تنمية الأسرة المصرية يعتبر من البرنامج المبتكرة ، التي تركز في الأساس على نجاح مشروع تكافل وكرامة والذي نفذ خلال الشهور الماضية ولاقي قبولًا والتزامًا مجتمعيًا كبيرًا بين المواطنين والمؤسسات.