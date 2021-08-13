هشام الحاكم: اخترنا المكان المناسب فى المتحف الكبير لتتعامد الشمس على رمسيس الثاني|فيديو

المتحف المصري الكبير

قال هشام الحاكم، عضو اللجنة الهندسية بالمتحف المصرى الكبير، إن فكرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بالمتحف المصرى الكبير أتت من أحد مهندسي المتحف بعد عرضها على اللواء عاطف مفتاح، حيث قام بتبني الفكرة والبدء بتشكيل لجنة هندسية والعمل على الموضوع بإعتمادهم على نظرية البعد الرابع.



وأضاف هشام الحاكم خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الاولي"، أنه تم إختيار المكان المناسب لتمثال الملك رمسيس الثاني فى بهو المتحف المصرى الكبير، وتم تحقيق الفكرة يوم 21 أكتوبر و21 فبراير، أى يومي التتويج والميلاد الخاص بالملك.



وتابع أن الغرض من الفكرة هو لإستقبال التمثال الزوار، حيث أن الملك رمسيس الثاني أعظم ملوك الاسرة ال19، وبالتالي عمل تنشيط سياحى.



وأشار إلى أن التحدي فى إقامة تلك الفكرة هى إختيار المكان المناسب نتيجة تنسيق الإنشاءات الهندسية مع علم الفلك، حيث تم الكثير من الدراسات لإختيار تلك النقطة التي يوجد بها الملك.



