لو مسافر الويك اند.. 15 رحلة طيران تقلع من القاهرة لـ منتجعات مصر | اعرف الأسعار

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم، الجمعة، 15 رحلة داخلية إلى منتجعات مصر السياحية والمدن الداخلية أيضا، لنقل المسافرين الراغبين في قضاء عطلة نهاية الأسبوع في مدن مصر الساحلية.

وتنظم مصر للطيران، رحلات جوية اليوم، إلى كلا من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

أسعار تذاكر الطيران للمصريين والأجانب على الرحلات الداخلية

وثبتت مصر للطيران، أسعار تذاكر الطيران للمصريين والأجانب على الرحلات الداخلية، بسعر موحد شامل الضرائب للذهاب والعودة لجذب كافة شرائح المجتمع من القاهرة إلى شرم الشيخ والغردقة والأقصر بسعر موحد يقدر بنحو 2150 جنيها وأسوان ومرسي علم بسعر موحد 2450 جنيها، وذلك في إطار دعم وتنشيط حركة السياحة الداخلية للاستمتاع بمعالم مصر السياحية وزيارة مقاصدها الأثرية.

وتسير مصر للطيران، على مدار اليوم، الجمعة إجمالي نحو 83 رحلة جوية بمعدل 65 رحلة دولية و 15 رحلة داخلية، بالإضافة إلى 3 رحلات شحن جوي، تنقل على متن جميعهم قرابة الـ 10 آلاف راكب.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

كما يمكن للقادمين مباشرة على متن رحلات مصر للطيران أو الرحلات الأجنبية أو الخاصة، إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.