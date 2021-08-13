بعد تحذير شريف مدكور من فيروس A .. احذر هذه الأمراض بسبب الأكل الملوث

أعلن الإعلامي شريف مدكور عبر حسابه الرسمي على موقع التبادل و الصور و الفيديوهات الأنستجرام، عن إصابته بفيروس A.

كتب شريف مدكور: "فيروس A الصفراصعب جدا خلوا بلكم من اى اكل ملوث".

بعد تحذير شريف مدكور من فيروس A ، تعرف على اضرار الأطعمة الملوثة و كيف تنتقل

تنجم الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية عن عدد من الفيروسات المختلفة ، والتي يمكن أن تلوث الأطعمة خلال جميع مراحل سلسلة الإمداد الغذائي.

الفيروسات عبارة عن كائنات دقيقة معدية صغيرة جدًا (أي في المتوسط ​​، حوالي مائة من حجم البكتيريا الأكثر شيوعًا) تتكون من جينوم DNAأو RNAمحاط بغلاف بروتيني على عكس البكتيريا ، يمكن للفيروسات أن تتكاثر فقط داخل الخلايا الحية للكائنات الأخرى. ومع ذلك ، فإن العديد من الفيروسات تظهر مقاومة عالية للضغوط مثل الحرارة والجفاف والتجميد والأشعة فوق البنفسجية وما إلى ذلك ، وقد تعيش لفترات طويلة في الأطعمة أو البيئة، تعود غالبية حالات العدوى الفيروسية إلى اتصال الإنسان بالبشر ، مع كون انتقال الغذاء خطرًا طفيفًا في السياق العام.

ما هي الفيروسات التي تسبب الأمراض التي تنتقل عن طريق الأكل الملوث ؟

تحدث غالبية الأمراض الفيروسية المنقولة بالغذاء عن طريق أنواع قليلة من الفيروسات بما في ذلك:

-نوروفيروس (أكثر الأمراض الفيروسية المنقولة بالغذاء شيوعًا ، والتي تسبب التهاب المعدة والأمعاء ، وهي حالة طبية تتميز بالإسهال والقيء وآلام البطن) ،

-التهاب الكبد Aو E (الذي يسبب التهاب الكبد).

-فيروس الروتا (المرتبط بشكل خاص بالتهاب المعدة والأمعاء عند الأطفال) .

كيف تنتشر الفيروسات المنقولة بـ الأكل الملوث ؟

أصل جميع الفيروسات المنقولة بالغذاء هي أمعاء الإنسان والحيوان، نظرًا لأن هذه الفيروسات غالبًا ما يتم التخلص منها في البراز أو سوائل الجسم الأخرى، نظرًا لأن الفيروسات لا تتكاثر في الأطعمة ، فإن انتقال الفيروسات عن طريق الغذاء يحدث من خلال:

تلوث الأغذية من قبل مناولي الأغذية المصابين بسبب الممارسات الصحية السيئة ،

ملامسة الطعام لمخلفات الحيوانات أو مياه الصرف الصحي البشرية أو مياه الصرف الصحي الملوثة ،استهلاك المنتجات من أصل حيواني الملوثة بالفيروسات (مثل اللحوم والأسماك وغيرها)

لم يتم تحديد المساهمات النسبية للطرق المختلفة التي يمكن للفيروسات من خلالها أن تسبب الأمراض المنقولة بالغذاء.

الأطعمة المرتبطة بالأمراض الفيروسية المنقولة بالغذاء

تشمل الأطعمة الرئيسية المرتبطة بالأمراض الفيروسية المنقولة بالغذاء ما يلي:

-المحار (مثل المحار وبلح البحر) والقشريات ومنتجاتها التي يتم استزراعها و / أو حصادها في المياه القريبة من منافذ الصرف الصحي البشرية (مثل محطات معالجة مياه الصرف الصحي) ،

-الفاكهة / الخضار المزروعة في الأرض المخصبة بمخلفات الحيوانات أو المروية بمياه ملوثة ،

-اللحوم غير المطبوخة جيدًا مثل لحم الخنزير

يُعتقد أن غالبية الأمراض الفيروسية التي تنتقل عن طريق الأغذية لا يتم تشخيصها ولا يتم الإبلاغ عنها، هذا غالبًا لأن الأشخاص لا يذهبون إلى الطبيب عندما يكون لديهم التهاب معدي معوي خفيف ، والذي يمكن أن يترافق مع بعض الأمراض الفيروسية المنقولة بالغذاء.