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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتوجيهات الرئيس.. الذهب الأبيض يعود إلى عرشه مرة ثانية بالفيوم

وكيل وزارة الزراعة
وكيل وزارة الزراعة بالفيوم أثناء الاجتماع

قال الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم إنه بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة بالنهوض بالقطن المصري تعيد للذهب الأبيض مكانته، وتطوير منظومة القطن في مصر والتوجه لزيادة المساحات المنزرعة منه لتلبية الاحتياجات الصناعية والتجارية و اهتمام الرئيس بهذا المحصول الاستراتيجي والذي يحظي بمكانة كبيرة في قلوب المصريين وظل سفيرا فوق العادة للمنتجات المصرية لعقود طويلة في معظم أنحاء العالم ، يعود القطن المصرى الى عرشه بمافظة الفيوم.

وأضاف مصطفى أنه  تم التعاقد بين الجمعية العامه لتسويق المحاصيل وجمعية تسويق المحاصيل بالفيوم بشراء قطن الإكثار من الفيوم بسعر مجزي للمزارعين لحماية القطن المصرى عالمياً وذلك لتطبيق نظام الزراعة التعاقدية التي نادت بها القيادة السياسية، وهو ما لم يكن متاحاً من قبل، الأمر الذى أدى إلى كثير من الإنتهاكات التى أهدرت قيمة القطن المصرى فى السابق.

أضاف وكيل وزارة الزراعة بأنه تم التعاقد أيضا  مع جمعيه تسويق المحاصيل بالفيوم التي  ممثلا عنها المهندس مساعد احمد مساعد رئيس مجلس الاداره  وينص العقد علي دفع 90 % مقدم ثمن عند التوريد والباقي بعد الفرز وذلك بحضور المهندس مجدي ابو السعود مدير عام جمعية المحاصيل والمهندس نصر محمود مدير عام الشئون الزراعية والمهندس عزت عبد الباري مدير عام التعاون والمهندس زينهم عاشور الارشاد الزراعي بالمديرية

وأضاف وكيل الوزارة انه يتميز القطن المصري بأنه "طويل التيلة- فائق النعومة" كما أنه يتميز بالنعومة التي تؤهله للاستخدام في صناعة المنسوجات العالية الجودة، بخلاف الفصائل الأخرى من القطن المنتشرة في بقاع العالم التي تزرع القطن، تواجه صناعة القطن المصري تحديات، إذ تم بشكل تدريجي استبدال نوعية القطن المصري الطويل التيلة بأنواع أخرى أقل جودة، بالإضافة إلى خسائر التي تواجه شركات القطاع العام التي تقوم بصناعة منسوجات القطن المصري.

 

وكيل زراعة الفيوم يشدد على متابعة منظومة كارت الفلاح

 

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توجيهات الرئيس الذهب الأبيض عرشه الفيوم

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