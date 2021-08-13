المرأة والصحة.. 11 خرافة عن الطب النفسي لازم تعرفها.. وكيف تحمي نفسك من الغرق

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، ونعرض أبرزها فيما يلي.

لـ«المصيفين».. كيف تحمي نفسك من الغرق

تكثر حوادث الغرق خلال فصل الصيف حيث تحرص الكثير من الأسر خلال هذه الأيام على السفر إلي المدن و القرى الساحلية لقضاء العطلة الصيفية على الشواطئ و نزول البحر و حمام السباحة للأستمتاع بالأجواء الصيفية.

ولكن يتعرض البعض إلي خطر الغرق و بالأخص الأطفال الصغار، لم نتمكن من تقليل عدد الأطفال الذين غرقوا أو أصيبوا بجروح في الدماغ نتيجة قرب الغرق ، كما يقول الدكتور بول جينسر ، طبيب الأطفال التابع لـ UCI Health الذي درس الغرق.

أيهما أفضل؟ تعرف على الفرق بين مياه الصنبور والمياه المعبأة

يتساءل الكثير من الأشخاص عن كيفية التفرقة بين المياه المعبأة "المعدنية" و مياه الصنبور، وقد يتساءل البعض أيضا عن الخيار الأكثر أمانًا أو الخيار الأفضل لصحتهم.

هناك أيضًا مجموعة من العوامل الأخرى التي يجب مراعاتها عند الاختيار بين المياه المعبأة في زجاجات ومياه الصنبور، وفقا لما نشره موقع medicalnewstoday.

11 خرافة عن الطب النفسي.. لازم تعرفها

تعد الصحة النفسية من أهم العوامل التي تساعد على استقرار حياة الإنسان و نجاحه في عمله وأسرتها ولكن يصاب البعض باضطرابات نفسية ويرفض العلاج النتيجه الأفكار الخاطئة الشائعة عن العلاج النفسي

ووفقا للتقارير العالمية يعاني 50 % من البالغين حول العالم من مرض نفسي في مرحلة ما من حياتهم ويعد الاكتئاب هو السبب الأول في جميع الأمراض التي تسبب الإعاقة.

لن تتوقع.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الشاي باللبن

الشاي باللبن من المشروبات الدافئة التي يعشقها الكثير من الأشخاص ويحرص دائما على تناولها يوميا، هناك العديد من الفوائد الصحية للشاي إن إضافة اللبن إلى هذا المشروب لا يجعله أكثر مذاقًا فقط بل يجعله مفيدًا أيضًا.

الجذور الحرة ومضادات الأكسدة الموجودة في الشاي هي التي تجعلها تستحق الشرب، فيما يلي كشف موقع innovativehomecare، عن الأسباب التي تجعلك تشرب شاي باللبن:

بفستان أنيق.. مريهان حسين تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

حرصت الفنانة مريهان حسين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.