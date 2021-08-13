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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المرصد السوري: الفصائل الموالية لتركيا تهرب مقاتلين أوروبيين إلى ليبيا

أرشيفية
أرشيفية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، بأن الفصائل الموالية لتركيا تُهرب مقاتلين أوروبيين من أصول مغاربية إلى ليبيا عن طريق ترحيلهم مع المرتزقة السوريين قبل الوصول إلى بلادهم.

ووفقًا للمعلومات التي حصل عليها المرصد السوري، فإن “أبو عمشة” قائد فرقة السلطان سليمان شاه الموالية الموالي للمخابرات التركية، نقل 5 أشخاص جهاديين من أصول مغاربية مستغلًا عمليات نقل وتبديل دفعات المرتزقة السوريين في ليبيا، فيما لا يزال هناك 9 جهاديين آخرين يحضر لنقلهم في الدفعات القادمة، على اعتبار أنهم من المرتزقة السوريين.

وأشار المرصد السوري في وقت سابق إلى أن نحو 10 آلاف جهادي غالبيتهم من جنسية تونسية خرجوا العام الفائت من الأراضي السورية إلى ليبيا.

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وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين الماضي، عودة 130 مقاتلا من المرتزقة السوريين الموالين لتركيا في ليبيا، إلى سوريا، ونقل دفعة مماثلة من المرتزقة إلى الأراضي الليبية بعد تلقيهم تدريبا في تركيا.

وكان المرصد السوري أشار في 10 يوليو الماضي، إلى أن المخابرات التركية والفصائل الموالية لأنقرة تتجهز لإرسال دفعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا، حيث أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن أكثر من 150 عنصرا من مختلف تلك الفصائل يتحضرون للذهاب إلى تركيا خلال الساعات القادمة، لنقلهم إلى ليبيا قبل منتصف الشهر الجاري.

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