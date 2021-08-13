يعيش أزهى عصوره.. الأحزاب تهنئ الشباب بمناسبة يومهم العالمي.. ومطالب بتصدير تجربة مصر للعالم

في يومهم العالمي.. "التنسيقية" تؤكد: شباب مصر يعيش أزهى عصور التمكين

أمين شباب حماة الوطن: يجب تصدير تجربة تمكين الشباب المصري للعالم

حزب المؤتمر: السيسي أول من أطلق أسماء الشباب على المشروعات القومية

حزب الحرية المصري: السيسي أكثر رئيس فتح مجالات التمكين للشباب



احتفل العالم أمس الخميس 12 أغسطس، بيوم الشباب العالمي، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1999، استجابة لتوصية المؤتمر العالمي للوزراء المسؤولين عن الشباب في لشبونة، عام 1998، كما احتفلت مصر بهذا اليوم والإنجازات التي قدمتها الدولة في هذا الملف.

وفى هذا الصدد، هنأت الأحزاب المصرية، الشباب بمناسبة يومهم العالمي، مؤكدين أن الرئيس السيسي هو أول رئيس مصرى يدشن جسرًا للتواصل بشكل مستمر مع الشباب، لمعرفة مقترحاتهم حول تطوير الدولة المصرية، من خلال مؤتمرات ومنتديات الشباب التى تُعد منصة حوارية بين الشباب المصري وشباب العالم ، مما يؤدي إلى إكتساب الخبرة لدي الشباب المصري عند تولي القيادة.

تنسيقية الشباب

وتوجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، على اهتمامه بفئة الشباب وتنمية قدراتهم وتأهيلهم للقيادة.

ودعت التنسيقية شباب مصر للإيمان بأن المستقبل سيكون أفضل، وأن يعملوا على تطوير قدراتهم ومهاراتهم، والمشاركة الفاعلة في الأنشطة التطوعية التي تتيحها الدولة ومنظمات المجتمع المدني، والمساهمة في مسيرة البناء والانطلاق نحوالجمهورية الجديدة.

وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الشباب المصري يعيش أزهى عصور التمكين، في ظل قيادة سياسية مؤمنة بضرورة تربية وتأهيل جيل قادر على القيادة والنهوض بالوطن.

حماة الوطن

بدوره وجه كريم إمام أمين عام الشباب بحزب حماة الوطن، التهنئة لشباب مصر بمناسبة اليوم العالمي للشباب، والذى اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 12 أغسطس من كل عام.

وأكد أن شباب مصر هم عماد الوطن ومؤسساتها، وهناك جهود مبذولة من الحكومة المصرية نحو تمكين الشباب فى المجالات المختلفة سواء اقتصاديا أو اجتماعيا أو سياسيا.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مقاليد الحكم وهو يولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين الشباب، وظهر ذلك في تمكين الشباب في السلطة التنفيذية والتشريعية.

وأكد أن الدولة المصرية مازالت تقدم الدعم وتعد الشباب بالشكل الذي يُحقق مستقبلًا أفضل لهم، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا للشباب من خلال برامج تأهيلية ومراكز لإعدادهم لقيادتها والنهوض بمستقبلها.

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أحدث طفرة في تمكين الشباب لم تحدث في دولة من قبل، فأصبح لدينا نواب محافظين ووزراء ونواب برلمان وقيادات تنفيذية من الشباب، موضحا أن تجربة تمكين الشباب يجب أن تصدر للعالم بأثره، وظهر ذلك بوضوح خلال مؤتمرات الشباب المحلية والدولية التي تنظمها مصر.

المؤتمر

في سياق متصل، قال أحمد خالد ممدوح نائب رئيس حزب المؤتمر للإدارة المركزية والمتابعة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول من إهتم بقضايا الشباب وتمكينهم، لافتا إلى أن الرئيس السيسي أول من أطلق أسماء الشباب المصري الفائز بالأولمبياد على المحاور والطرق الرئيسية وهذه أول مرة يطلق أسماء الشباب على مشاريع قومية وهذا خير دليل على إهتمام القيادة السياسية بالشباب.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر للإدارة المركزية والمتابعة، أن تجربة تمكين الشباب كنواب في البرلمان أو فى الشيوخ أو في المناصب التنفيذية ،معاونين للوزراء ، ونواب المحافظين نجحت وبامتياز وكانت خطوة جريئة من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعيينهم وذلك يثبت اهتمامه الكامل بالشباب ودعمه الكبير لهم وأصبح للشباب أكثر من منصة تحتضنهم ويستطعون من خلالها إخراج طاقاتهم وإمكانياتهم لخدمة الوطن.

بدوره قال إسلام تمراز رئيس إتحاد شباب حزب المؤتمر، وعضو المكتب السياسي للحزب ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي إستطاع أن يكون رجل أفعال لا أقوال ومنذ تولية قيادة البلاد عمل على خلق تمكين حقيقي للشباب بدون اي شعارات ويأتي ذلك في إطار ثقة الرئيس بأن الشباب هم بناء المستقبل لهذا الوطن وثقتة فى قدرات أبنائة الشباب المصري وإعطائهم الفرصة الحقيقية للمساعدة فى تنمية وبناء الوطن.

وأشار تمراز إلى أن أن مصر دولة شابة ويمثل الشباب فيها نسبة كبيرة من المجتمع تمثل أكثر من 65٪ ، وخطوة تمكين الشباب لم تأتي من اليوم ولكن بدأت منذ بداية حكم الرئيس السيسي وإقامة منصات شبابية مختلفة ، إستطاعت صنع قيادات شبابية قادرة على اعتلاء المناصب الإدارية في الدولة، سواء نواب محافظين أو مساعدين وزراءا ، أو نواب في مجلس النواب أو اعضاء بمجلس الشيوخ ، مؤكدا أن الرئيس السيسي إستطاع أن يعطي الحق للشباب في التعبير عن نفسة والمساهمة في بناء وطن يليق بينا.

الحرية

فيما قال محمد مهنى أمين شباب حزب الحرية المصري وعضو المكتب السياسي للحزب إن رسالة الرئيس السيسي إلى شباب مصر في اليوم العالمي للشباب تعد تأكيدًا على إيمانه الكامل بشباب مصر واستمرار دعمه لهم والعمل على تأهيلهم وتمكينهم للقيادة وتحمل المسئولية في رحلة بناء الدولة المصرية.



وأضاف مهنى في تصريحات له أن الرئيس السيسي لديه إيمان كبير بأن البناء يحتاج لسواعد الشباب وعزيمتهم لذا كان الاهتمام واضحا وجليا من قبل القيادة السياسية بتمكين الشباب في مفاصل الدولة المصرية.

وتابع أمين شباب الحزب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أكثر رئيس فتح المجال للشباب ودعم قدرتهم علي إحداث الفارق في التوجه نحو المستقبل وبناء غد أفضل بسواعد شبابية خالصة ممزوجة بالخبرات ولذلك سيكون هناك طفرة نوعية في التنمية المجتمعية والاقتصادية خلال الفترة المقبلة.



وقال مهني إنه على مدار الفترات السابقة لم يحظى الشباب باهتمام واضح وقوي من القيادة السياسية بهذه الصورة وتمثيلهم فى المواقع السياسية والتنفيذية والشعبية فحقا منذ اطلاق الرئيس عام ٢٠١٦ عاما للشباب وبداية للتمكين السياسي لهم ونرى ذلك ملموس على أرض الواقع بصورة لم تحدث من قبل وأصبح الشباب مفعم بالأمل مليئاً بالطموح ساعياً لخدمة وطنه رداً لجميل القيادة السياسية التي أولته رعاية واهتمام غير مسبوق.