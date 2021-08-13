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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للنهوض بمحصول الأرز.. مدرسة حقلية لمزارعي كراديس بـ الشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعي لتذليل العقبات التي تواجه المزارعين من خلال توفير التقاوي والبذور الجيدة ذات الانتاجية العالية وتوفير الأسمدة بالإضافة الي تنظيم الندوات الإرشادية واستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد استخدام المياه بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الإستيراد وزيادة الدخل القومي.

 

من جانبه أشار المهندس علي لاشين وكيل وزاره الزراعة إلي إستمرار المديرية في تنفيذ المدارس الحقلية الارشادية للنهوض بالمحاصيل الزراعية الصيفية لافتاً إلى قيام إدارة الارشاد الزراعي بالمديرية بتنفيذ مدارس حقلية ارشادية  لمزارعي قرية كراديس التابعة لرئاسة مركز ومدينة ديرب نجم وذلك ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية في حضور الدكتور حسن شحاته والدكتور جلال بكر من مركز بحوث الأرز والمهندس هاني صلاح أخصائي الأرز بالمحافظة ومهندسي الإرشاد بإدارة ديرب نجم الزراعية وعدد من المزارعين.

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أضاف وكيل وزارة الزراعة ان المديرية تقوم بالتعاون مع الباحثين بأقسام بحوث الأراضي والمياه والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي لتوعيه المزارعين بكيفية الوصول إلى تحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية وتعريفهم بطرق حمايتها من الآفات الضارة حيث تم مناقشه أهم التوصيات الفنية للنهوض بإنتاجية محصول الأرز أصناف سخا ١٠١ وسخا ١٠٤ وتم فتح باب المناقشة والرد على إستفسارات المزارعين.

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