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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فصل الكهرباء ببعض مناطق بنها وبنى سويف .. غدا

صدى البلد

أعلنت شركه جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء عن فصل التيار عن محطة محولات شرق بنها التابعة لقطاع كهرباء القليوبيه وذلك غدا  السبت ٢٠٢١/٨/١٤ من  الساعة السادسه صباحا وحتي الساعه التاسعه صباحا من نفس اليوم.

وأوضحت الشركة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ان سبب انقطاع التيار الكهربائي يرجع الي إجراء بعض أعمال الصيانة الدورية

 ‏وأشارت الشركة في البيان  أن الأماكن المتأثره بفصل التيار الكهربائي هي: (عزبه زكي -الفاروقيه -قريه وروره -قريه الشموت -قريه مرصفا -كفر الشيخ ابراهيم -كفر الحصه -كفر كردي -قريه الشقر )


كما أعلنت شركه مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء عن فصل التيار عن عدد من المناطق والأحياء بمدينة بني سويف لمدة ساعتين وذلك غدا  السبت  من  الساعة السادسة صباحا وحتي الساعه الثامنة صباحا من نفس اليوم.

وأوضحت الشركة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ان سبب انقطاع التيار الكهربائي يرجع الي إجراء بعض أعمال الصيانة الدورية بلوحة توزيع الكهرباء الموجودة بميدان المديرية.

‏وأشارت الشركة في البيان  أن الاماكن المتأثره بفصل التيار الكهربائي هي: (شارع احمد عرابي بميدان المديرية - مدرسة الخيرية - ميدان مولد النبي - مدرسة الزهراء - مستشفي زكي عابدين- شارع ٢٣ يوليو - منطقة الدعشوري - شارع الجبالي - شارع عبد السلام عارف - مساكن مقبل - مستشفي الجزيرة - منطقة الحزيرة المرتفعة - منطقة البنوك - السكة الحديد - الصرف الصحي )

 

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