الحرف اليدوية تشارك بمعرض تراثنا أكتوبر المقبل

بعد توجيه " جامع" بتوفير مساحة لأعضاء الغرفة باسعار مخفضة...

أعلنت غرفة الحرف اليدوية مشاركتها بمعرض تراثنا، والمقرر انطلاقه خلال الفترة من 10 إلى 15 اكتوبر المقبل، حيث تشارك الغرفة بـ30 عارض من مختلف الحرف اليدوية.



وقال مسعد عمران رئيس مجلس إدارة غرفة الحرف اليدوية، إن وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع قامت بالتوجيه لتوفير مكان مخصص للغرفة للمشاركة معرض تراثنا بأسعار مخفضة، بهدف عرض خدمات الغرفة والمنتجات من كافة المحافظات.

وأشار مسعد عمران رئيس غرفة الحرف اليدوية إلي أن المشاركة فى معرض تراثنا تساهم في تبادل الخبرات بين أعضاء الغرفة من المحافظات وعرض الحرف اليدوية العاملين بها ، بالإضافة إلي خدمات الغرفة لمن يرغب في الحصول علي عضويتها.



وينطلق المعرض تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يقيم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر معرض تراثنا بمشاركة نخبة من المبدعين والحرفين، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، حيث يضم معرض تراثنا المئات من المشروعات المصرية المشهورة بأنتاجها اليدوي و الفني الفريد وإبداعات لكبار الحرفيين والصناع المهرة والفنانين من مختلف محافظات الجمهورية، ويتيح المعرض مختلف المنتجات التراثية المتميزة ومنها (الموبيليا و الديكورات و التحف و الانتيكات ووحدات الاضاءة النحاسية و الخشبية والسجاد اليدوي الحرير والصوف و الكليم و التللى و المشغولات اليدوية المتنوعة و منتجات الزجاج المعشق و المنتجات الجلدية و الفخار والخزف و الرخام واللوحات و الاكسسوار الحريمي والخيامية و المفروشات ومنتجات التطريز على القماش و منتجات الفركة ومستحضرات تجميل طبيعية.