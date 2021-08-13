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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نشاط لحركة البضائع والسياحة بموانئ البحر الأحمر

حركة الموانيء
حركة الموانيء

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن موانئ الهيئة تشهد نشاط ملاحي ملحوظ فى حركة البضائع (وارد وصادر) وحركة الركاب والسياحة حيث بلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول (34200) طن بضائع و(262) شاحنة.

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شملت حركة الواردات 1200طن بضائع و85 شاحنة،  فيما شملت حركة الصادرات 33000 طن بضائع و177 شاحنة.

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وشهد ميناء سفاجا اليوم الجمعة،  مغادرة اربع سفن وهى السفينة السياحية Msc BELLSSIMA وعلى متنها 897 سائح سعودي متجهة لميناء جدة ، والسفينة Biscayne Light وعلى متنها 23300 طن فوسفات متجهة لاندونيسيا والسفينتين الحرية ومحبة بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس. وغادرت السفينة أمل، كما شهد ميناء نويبع رحلات مكوكية "وصول وسفر "، للسفينتين ايلة وبريدج وغادرت ميناء بورتوفيق السفينة تراست وعلى متنها 6 آلاف طن سكر متجهة لميناء بورسودان.
موانيء البحر الاحمر، ميناء سافاجا، 
 

نشاط لحركة البضائع والركاب والسياحة بضائع عامة

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