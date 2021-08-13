غدا .. سعفان يفتتح مؤتمر نهضة مصر الحديثة بالعمل والإنتاج

تنظمه النقابة العامة للغزل والنسيج:

يفتتح وزير القوي العاملة محمد سعفان، غدا السبت، المؤتمر العمالي الذي تنظمه النقابة العامة للغزل والنسيج تحت عنوان: "نهضة مصر الحديثة بالعمل والإنتاج".

تكريم 50 عاملا متميزاً بقطاع الغزل والنسيج

وقال عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج : إن وزير القوي العاملة سوف يكرم خلال المؤتمر الذي يعقد تحت رعايته 50 عاملا متميزاً من العاملين بقطاع الغزل والنسيج علي مستوى 18 محافظة ، بمنحهم شهادات تقدير ، فضلا عن مبلغ مالي .

وأشار رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج إلي أنه من المقرر أن يشارك في المؤتمر القيادات النقابية العمالية ، ورؤساء النقابات العامة ، ورؤساء مجالس إدارة شركات الغزل والنسيج، وأصحاب الأعمال وجمعية المستثمرين والمهتمين بالشأن العمالي ،وعدداً من نواب من مجلسي النواب والشيوخ ،واللجان النقابية من مواقع العمل والإنتاج .

دور العمال في نهضة مصر وتقدمها

ولفت رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج إلي أن كلمته في المؤتمر سوف تتناول دور العمال في نهضة مصر وتقدمها ، ومساندة الدولة لهم في مواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية ،ورؤية العمال ودورهم في الجمهورية الجديدة التي يدشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي .