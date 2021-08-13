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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تنظمه النقابة العامة للغزل والنسيج:

غدا .. سعفان يفتتح مؤتمر نهضة مصر الحديثة بالعمل والإنتاج

محمد سعفان وزير القوي
محمد سعفان وزير القوي العاملة

يفتتح وزير القوي العاملة محمد سعفان، غدا السبت، المؤتمر العمالي الذي تنظمه النقابة العامة للغزل والنسيج تحت عنوان: "نهضة مصر الحديثة بالعمل والإنتاج".

تكريم 50 عاملا متميزاً  بقطاع الغزل والنسيج

وقال عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج : إن وزير القوي العاملة سوف يكرم خلال المؤتمر الذي يعقد تحت رعايته 50 عاملا متميزاً من العاملين بقطاع الغزل والنسيج علي مستوى 18 محافظة ، بمنحهم شهادات تقدير ، فضلا عن مبلغ مالي .

وأشار رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج إلي أنه من المقرر أن يشارك في المؤتمر القيادات النقابية العمالية ،  ورؤساء النقابات العامة ، ورؤساء مجالس إدارة شركات الغزل والنسيج، وأصحاب الأعمال وجمعية المستثمرين والمهتمين بالشأن العمالي ،وعدداً من نواب من مجلسي النواب والشيوخ ،واللجان النقابية من مواقع العمل والإنتاج  .

دور العمال في نهضة مصر وتقدمها

ولفت رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج إلي أن كلمته في المؤتمر سوف تتناول دور العمال في نهضة مصر وتقدمها ، ومساندة الدولة لهم في مواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية ،ورؤية العمال ودورهم في الجمهورية الجديدة التي يدشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي . 

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وزير القوى العاملة محمد سعفان نهضة مصر الحديثة بالعمل والإنتاج عبد الفتاح إبراهيم النقابة العامة للغزل والنسيج الجمهورية الجديدة

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