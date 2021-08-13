أهمها الاستغلال.. صفات يجب أن تخلو منها علاقة الصداقة

قال الدكتور مصطفى الزريقي، استشاري الصحة النفسية والإرشاد النفسي، إن الاستغلال في علاقة الصداقة يعمل على تدميرها، متابعا: في حالة كون الصديق سلبي ولا يقبل التفاهم وتنوع الآراء يجب عليك أن تبتعد عنه.



وأضاف “مصطفى الزريقي” خلال حواره ببرنامج حياتك صحتك" المذاع على قناة “صدى البلد”، أن من الأفضل أن تنشأ علاقة صداقة بين فتاة وأخرى مثلها، وكذلك الأمر بالنسبة للأولاد.



وأوضح أن علاقة الصداقة علاقة مكملة، مسترسلا: يجب أن يكون الاهتمام متبادل بين الأصدقاء.



وفي سياق آخر: قال الدكتور مصطفى الزريقي، استشارى الصحة النفسية والإرشاد النفسي، إن مرض فرط الحركة وتشتت الانتباه يصنف بأنه من اضطرابات النمو، مشيرا إلى أنه يتم اكتشافه عن طريق معرفة طبيعة الطفل الحركية مع سن من 5 إلى 7 سنوات.



وأضاف "الزريقي" خلال برنامج "حياتك صحتك" عبر فضائية "صدى البلد"، أن الطفل الذى يعانى من هذا المرض يكون لديه زيادة فى معدل تشتت الانتباه، حيث إن الطفل العادي يعرف الوقت والمكان المناسب لفرض شخصيته بالمكان من حوله، بينما يحدث العكس لمن يصاب بهذا المرض.



وأوضح أن طفل فرط الحركة وتشتت الانتباه غالبا ما تكون حركته غير هادفة،على عكس حركة الطفل العادي التي تكون بهدف واضح.



وأشار إلى أنه يتم ملاحظة السلوك الخاص بالطفل وليس بالتحليل عن ما إذا كان لديه مرض فرط الحركة وتشتت الانتباه، متابعا أنه على الأم التوجه إلى دكتور الأطفال إذا شعرت أن طفلها يحمل كل تلك الأعراض وسؤاله عن نوعية الطعام الذى يتناوله، حيث أن نسب السكريات تزيد من معدل الحركة لديه، ويجب استبدالها بالخضروات والطعام الصحى.